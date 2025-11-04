0
6 часов
Новости

Apple сломала айфоны россиян выпустив обновление iOS 26.1

Россияне массово жалуются на новую iOS 26.1. Обновление убивает батарею, роняет производительность и удаляет банковские приложения с айфонов.
айфон в руках
©Imagen 3

Ночное обновление превратило гаджеты многих российских владельцев iPhone в тормозящие и быстро разряжающиеся устройства. О массовых жалобах на свежую прошивку iOS 26.1 сообщает телеграм-канал SHOT. Пользователи столкнулись с целым букетом критических проблем.

Содержание
  1. Что не так с новой iOS
  2. Реакция Apple и что делать
  3. Не в первый раз

Что не так с новой iOS

Главная претензия — катастрофически быстрая разрядка. Аккумулятор теперь садится почти в два раза быстрее, при этом сама зарядка тоже замедлилась. Смартфоны с трудом доживают до вечера даже при умеренном использовании.

Производительность системы также резко упала. Люди отмечают, что интерфейс стал подвисать, а с рабочих столов начали самопроизвольно исчезать иконки. Некоторые приложения просто пропадают без следа.

Ситуацию усугубляют программные глюки. У многих пользователей в России пропали банковские приложения, которые теперь невозможно переустановить из App Store. Вдобавок начались проблемы со связью — входящие звонки не всегда отображаются на экране.

Реакция Apple и что делать

Пока компания из Купертино хранит молчание, пользователям, которые ещё не успели обновиться, советуют подождать с установкой. Вероятно, в ближайшее время выйдет патч, исправляющий критические ошибки.

Не в первый раз

Это уже не первый случай, когда крупное обновление ломает гаджеты. В сентябре этого года владельцы флагманов Google Pixel 8 и 9 столкнулись с похожей бедой. После установки Android 16 их смартфоны стоимостью до 120 тысяч рублей превращались в «кирпичи» с белым шумом на экране и отказавшими модулями.

Такие инциденты для Apple не новость. Почти каждый крупный релиз iOS сопровождается жалобами на быструю разрядку аккумулятора и мелкие баги. Например, после выхода iOS 17 пользователи по всему миру также сообщали о проблемах с автономностью, которые компания исправляла в последующих минорных обновлениях.

Похожие записи
0
20.11.2023
Общество

Новогодний скачок цен: смартфоны станут дороже на 15-20%

смартфон на столе
По прогнозам ведущих ретейлеров России, таких как Wildberries, Tele2 и «Билайн», цены на смартфоны в преддверии Нового года значительно вырастут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
0
04.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал вернулся в Уфу: фанаты «Салавата» встретили звезду в аэропорту

Шелдон Ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Десятки фанатов встретили его ночью в аэропорту Уфы, а сам хоккеист уже готов тащить команду к новым победам.
0
04.11.2025
Экономика

Счета россиян блокируют за переводы самому себе: эксперт рассказала, как этого избежать

купюры номиналом 5000 рублей
Переводы денег на свои же счета в России стали рискованными. Финансовый аналитик объяснила, почему банки блокируют такие операции и как не попасть под подозрение системы контроля.
0
04.11.2025
Криминал

Силовики задержали уроженку Башкирии по делу об убийстве дочери в Челябинске

следователи на месте происшествия
43-летнюю жительницу Башкирии подозревают в расправе над 5-летней дочкой. Тело малышки с ножевыми ранами нашли в диване съёмной квартиры в Челябинске.
0
04.11.2025
Происшествия

В квартире Челябинска нашли труп ребёнка после отъезда тихой маникюрщицы из Башкирии

следователи на месте происшествия
Жуткая находка в Челябинске. Тело 5-летней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в диване съёмной квартиры. Главная подозреваемая — её 43-летняя мать из Башкирии.
1
04.11.2025
Происшествия

В башкирском Стерлитамаке отразили атаку беспилотников на завод

надпись на форме мчс
Два беспилотника попытались атаковать нефтехимический завод в Стерлитамаке. Оба сбиты, обломки упали в промзоне. Жертв нет, но здание цеха водоочистки частично повреждено.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.