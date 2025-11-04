Apple сломала айфоны россиян выпустив обновление iOS 26.1

Россияне массово жалуются на новую iOS 26.1. Обновление убивает батарею, роняет производительность и удаляет банковские приложения с айфонов.

Ночное обновление превратило гаджеты многих российских владельцев iPhone в тормозящие и быстро разряжающиеся устройства. О массовых жалобах на свежую прошивку iOS 26.1 сообщает телеграм-канал SHOT. Пользователи столкнулись с целым букетом критических проблем.

Что не так с новой iOS

Главная претензия — катастрофически быстрая разрядка. Аккумулятор теперь садится почти в два раза быстрее, при этом сама зарядка тоже замедлилась. Смартфоны с трудом доживают до вечера даже при умеренном использовании.

Производительность системы также резко упала. Люди отмечают, что интерфейс стал подвисать, а с рабочих столов начали самопроизвольно исчезать иконки. Некоторые приложения просто пропадают без следа.

Ситуацию усугубляют программные глюки. У многих пользователей в России пропали банковские приложения, которые теперь невозможно переустановить из App Store. Вдобавок начались проблемы со связью — входящие звонки не всегда отображаются на экране.

Реакция Apple и что делать

Пока компания из Купертино хранит молчание, пользователям, которые ещё не успели обновиться, советуют подождать с установкой. Вероятно, в ближайшее время выйдет патч, исправляющий критические ошибки.

Не в первый раз

Это уже не первый случай, когда крупное обновление ломает гаджеты. В сентябре этого года владельцы флагманов Google Pixel 8 и 9 столкнулись с похожей бедой. После установки Android 16 их смартфоны стоимостью до 120 тысяч рублей превращались в «кирпичи» с белым шумом на экране и отказавшими модулями.

Такие инциденты для Apple не новость. Почти каждый крупный релиз iOS сопровождается жалобами на быструю разрядку аккумулятора и мелкие баги. Например, после выхода iOS 17 пользователи по всему миру также сообщали о проблемах с автономностью, которые компания исправляла в последующих минорных обновлениях.