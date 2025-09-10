Apple представила iPhone 17, 17 Air и 17 Pro: цены от 110 тысяч рублей

Девятого сентября прошла ежегодная презентация Apple, где компания, как обычно, задала тренды на ближайший год. Техногигант из Купертино представил миру обновлённые часы, наушники и, конечно, главную звезду вечера — линейку iPhone 17.
Гвоздём программы стал iPhone 17 Air. Его корпус сделали рекордно тонким — всего 5,6 миллиметра. При этом аппарат укрепили титаном. Гаджет получил экран 6,5 дюйма, чип A19 Pro и работает только с eSIM, освобождая место для батареи. Правда, камера сзади всего одна, на 48 МП.
Базовый iPhone 17 тоже получил апгрейды. Ему достался дисплей на 6,3 дюйма с частотой 120 Гц, который обещает быть в пять раз устойчивее к царапинам. Внутри — процессор A19, а быстрая зарядка позволяет набрать 50% энергии всего за 20 минут. Набор камер стандартный: 48-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная обычная.
Для тех, кому нужно всё и сразу, представили iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Их упаковали в алюминиевый корпус и снабдили самым быстрым чипом A19 Pro. Компания заявляет, что в них стоит самая ёмкая батарея за всю историю айфонов. Фотовозможности тоже на высоте: все три камеры по 48 МП, а оптический зум теперь восьмикратный.
Мировые продажи стартуют 19 сентября. Российские площадки уже сориентировали по ценам. По данным, которые «Яндекс Маркет» предоставил ТАСС, базовый iPhone 17 обойдётся минимум в 110 тысяч рублей, версия Air — от 135 тысяч, а за Pro-модель придётся отдать от 143 тысяч.
Однако, как показывает практика, первые ценники в России могут оказаться значительно выше. Эксперты и профильные СМИ напоминают, что розничные цены на старте продаж у неофициальных реселлеров обычно завышены, а к более адекватным значениям они приходят только ближе к концу года.
Другие крупные российские ретейлеры также опубликовали свои прогнозы. Например, по данным РБК, в сети МТС цены будут начинаться от 109 990 рублей за базовую модель и доходить до 184 990 рублей за iPhone 17 Pro Max с минимальным объёмом памяти. Так что желающим получить новинку первыми стоит готовиться к серьёзным тратам.