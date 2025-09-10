0
11 часов
Новости

Apple представила iPhone 17, 17 Air и 17 Pro: цены от 110 тысяч рублей

Apple провела свою главную осеннюю презентацию. Публике показали рекордно тонкий iPhone 17 Air, мощный 17 Pro и обновлённый базовый. Старт продаж в мире — 19 сентября, но российские ретейлеры уже выставили свои прайсы.
смартфоны iphone
©Apple

Девятого сентября прошла ежегодная презентация Apple, где компания, как обычно, задала тренды на ближайший год. Техногигант из Купертино представил миру обновлённые часы, наушники и, конечно, главную звезду вечера — линейку iPhone 17.

Гвоздём программы стал iPhone 17 Air. Его корпус сделали рекордно тонким — всего 5,6 миллиметра. При этом аппарат укрепили титаном. Гаджет получил экран 6,5 дюйма, чип A19 Pro и работает только с eSIM, освобождая место для батареи. Правда, камера сзади всего одна, на 48 МП.

Базовый iPhone 17 тоже получил апгрейды. Ему достался дисплей на 6,3 дюйма с частотой 120 Гц, который обещает быть в пять раз устойчивее к царапинам. Внутри — процессор A19, а быстрая зарядка позволяет набрать 50% энергии всего за 20 минут. Набор камер стандартный: 48-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная обычная.

Для тех, кому нужно всё и сразу, представили iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Их упаковали в алюминиевый корпус и снабдили самым быстрым чипом A19 Pro. Компания заявляет, что в них стоит самая ёмкая батарея за всю историю айфонов. Фотовозможности тоже на высоте: все три камеры по 48 МП, а оптический зум теперь восьмикратный.

Мировые продажи стартуют 19 сентября. Российские площадки уже сориентировали по ценам. По данным, которые «Яндекс Маркет» предоставил ТАСС, базовый iPhone 17 обойдётся минимум в 110 тысяч рублей, версия Air — от 135 тысяч, а за Pro-модель придётся отдать от 143 тысяч.

Однако, как показывает практика, первые ценники в России могут оказаться значительно выше. Эксперты и профильные СМИ напоминают, что розничные цены на старте продаж у неофициальных реселлеров обычно завышены, а к более адекватным значениям они приходят только ближе к концу года.

Другие крупные российские ретейлеры также опубликовали свои прогнозы. Например, по данным РБК, в сети МТС цены будут начинаться от 109 990 рублей за базовую модель и доходить до 184 990 рублей за iPhone 17 Pro Max с минимальным объёмом памяти. Так что желающим получить новинку первыми стоит готовиться к серьёзным тратам.

