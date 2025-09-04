Анна Асти требует миллион за кавер, исполненный певицей из Башкирии

Анна Асти потребовала миллион рублей за кавер на песню «По барам». Его исполнила Гульназ Асаева из Башкирии в шоу Стаса Ярушина. Сама певица в шоке.

За кавер на трек «По барам» команде Стаса Ярушина выставили иск на миллион рублей от лейбла Анны Асти. Как сообщают СМИ, причиной стал перформанс заслуженной артистки из Башкирии Гульназ Асаевой, которая представила свою версию хита.

Сама Асаева, узнав о претензиях, впала в ступор, но быстро перевела всё в шутку. Певица отреагировала, что 2025-й, видимо, стал для неё годом хайпа. Она и на федеральных каналах засветилась, и, как выяснилось, смогла взбесить саму Анну Асти. Короче, полный «исәнмесез».

Ведущий шоу Стас Ярушин тоже озадачен ситуацией. Он рассказал, что попытка отозвать иск пока не увенчалась успехом. По его словам, когда песни живут и звучат на разных языках, это повод для гордости, а не для судебных разборок.

Это уже не первая подобная история для проекта Ярушина. Шоу, словно наступая на те же грабли, уже получало по шапке от Инстасамки. Дарья Зотеева выиграла суд из-за кавера на свой трек «За деньги – да».

Тогда причиной стала не столько сама песня в чужом исполнении. Зотееву больше задели ироничные комментарии Ярушина и его гостьи в адрес её творчества.