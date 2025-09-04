-1
11 часов
Новости

Анна Асти требует миллион за кавер, исполненный певицей из Башкирии

Анна Асти потребовала миллион рублей за кавер на песню «По барам». Его исполнила Гульназ Асаева из Башкирии в шоу Стаса Ярушина. Сама певица в шоке.
гульназ асаева на шоу
©MUZLOFT / Rutube.ru

За кавер на трек «По барам» команде Стаса Ярушина выставили иск на миллион рублей от лейбла Анны Асти. Как сообщают СМИ, причиной стал перформанс заслуженной артистки из Башкирии Гульназ Асаевой, которая представила свою версию хита.

Сама Асаева, узнав о претензиях, впала в ступор, но быстро перевела всё в шутку. Певица отреагировала, что 2025-й, видимо, стал для неё годом хайпа. Она и на федеральных каналах засветилась, и, как выяснилось, смогла взбесить саму Анну Асти. Короче, полный «исәнмесез».

Ведущий шоу Стас Ярушин тоже озадачен ситуацией. Он рассказал, что попытка отозвать иск пока не увенчалась успехом. По его словам, когда песни живут и звучат на разных языках, это повод для гордости, а не для судебных разборок.

Это уже не первая подобная история для проекта Ярушина. Шоу, словно наступая на те же грабли, уже получало по шапке от Инстасамки. Дарья Зотеева выиграла суд из-за кавера на свой трек «За деньги – да».

Тогда причиной стала не столько сама песня в чужом исполнении. Зотееву больше задели ироничные комментарии Ярушина и его гостьи в адрес её творчества.

Похожие записи
0
27.08.2025
Общество

Свадьба в Башкирии разделила пользователей соцсетей: танец гостей вызвал споры о традициях

загс
Сельская свадьба в Башкирии стала хитом и скандалом одновременно. Одни видят в горячих танцах молодёжи норму, другие — позор и отход от традиций.
0
25.08.2025
Новости

Московский кастинг-директор высмеяла башкирские имена. Ее пост вызвал скандал

башкирский язык
Московский директор по подбору актеров для кино публично поиздевалась над башкирскими именами, назвав их пыткой для дикции. Пост в телеграме вызвал бурю негодования в республике.
0
06.08.2025
Происшествия

Пикник закончился кошмаром: медведь напал на певицу Гульназ Асаеву и её команду

нападение медведя
Отдых на природе для заслуженной артистки Башкортостана Гульназ Асаевой и её команды обернулся настоящим кошмаром. На компанию, отмечавшую день рождения мужа певицы, напал медведь.
0
04.08.2025
Криминал

Предпринимателя из Башкирии наказали рублём за песни Натали и Анны Асти

микрофон на стойке
В Стерлитамаке предпринимателя оштрафовали на 44 тысячи рублей за то, что на его ледовом катке играли песни Натали, «Чай вдвоем» и Анны Асти без лицензии. Доказательства собрали с помощью записи на телефон и приложения Shazam.
0
04.09.2025
Новости

Сдачу улицы Пугачёва в Уфе перенесли на ноябрь из-за дефицита топлива

укладка асфальта
Реконструкция улицы Пугачёва в Уфе снова встала. Власти обещали открыть дорогу к сентябрю, но теперь кивают на дефицит топлива. Новый дедлайн — ноябрь.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.