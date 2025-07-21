Американские учёные создали мРНК-вакцину от всех видов рака

Учёные из Университета Флориды создали экспериментальную мРНК-вакцину, которая заставляет иммунитет атаковать любые раковые клетки

Похоже, американские исследователи нащупали способ превратить наше тело в главное оружие против онкологии. Команда из Университета Флориды разработала экспериментальную мРНК-вакцину, которая имеет все шансы стать универсальным решением в борьбе с раком. Результаты их работы опубликованы в авторитетном журнале Nature Biomedical Engineering.

Новая вакцина действует как системное обновление для нашего иммунитета. Вместо того чтобы выискивать конкретные раковые клетки, она просто «пробуждает» защитные силы организма, заставляя их реагировать так, словно произошло вирусное заражение. Это как включить мощный прожектор в тёмной комнате — опухоли, которые раньше успешно маскировались, становятся видимыми и беззащитными.

Весь фокус заключается в белке PD-L1. Препарат провоцирует его активную выработку внутри опухолей. В результате новообразования лишаются своей невидимости и превращаются в лёгкую мишень для иммунной системы.

Испытания на мышах пока выглядят более чем обнадёживающе. В ходе доклинических тестов вакцина, особенно в комбинации с существующими препаратами, продемонстрировала сильный противоопухолевый эффект. У подопытных грызунов с меланомой, раком костей и мозга опухоли порой исчезали даже без дополнительного лечения.

За этим потенциальным переворотом в медицине стоит доктор Элиас Сайур, детский онколог, посвятивший этой работе десять лет. Он называет открытие «сдвигом парадигмы», который может помочь абсолютно каждому онкобольному.

Такой универсальный подход сильно отличается от другого главного тренда в онкологии — создания персонализированных вакцин, которые разрабатываются под конкретную опухоль пациента. Работа учёных из Флориды предлагает третий путь: готовый «коробочный» препарат, мобилизующий общие защитные силы организма.

Напомним, в России тоже активно ведут разработку онковакцин. Центр имени Гамалеи планирует начать применять их для первых пациентов уже в 2025 году.