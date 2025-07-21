Американские учёные создали мРНК-вакцину от всех видов рака

Учёные из Университета Флориды создали экспериментальную мРНК-вакцину, которая заставляет иммунитет атаковать любые раковые клетки ©Imagen
Похоже, американские исследователи нащупали способ превратить наше тело в главное оружие против онкологии. Команда из Университета Флориды разработала экспериментальную мРНК-вакцину, которая имеет все шансы стать универсальным решением в борьбе с раком. Результаты их работы опубликованы в авторитетном журнале Nature Biomedical Engineering.
Новая вакцина действует как системное обновление для нашего иммунитета. Вместо того чтобы выискивать конкретные раковые клетки, она просто «пробуждает» защитные силы организма, заставляя их реагировать так, словно произошло вирусное заражение. Это как включить мощный прожектор в тёмной комнате — опухоли, которые раньше успешно маскировались, становятся видимыми и беззащитными.
Весь фокус заключается в белке PD-L1. Препарат провоцирует его активную выработку внутри опухолей. В результате новообразования лишаются своей невидимости и превращаются в лёгкую мишень для иммунной системы.
Испытания на мышах пока выглядят более чем обнадёживающе. В ходе доклинических тестов вакцина, особенно в комбинации с существующими препаратами, продемонстрировала сильный противоопухолевый эффект. У подопытных грызунов с меланомой, раком костей и мозга опухоли порой исчезали даже без дополнительного лечения.
За этим потенциальным переворотом в медицине стоит доктор Элиас Сайур, детский онколог, посвятивший этой работе десять лет. Он называет открытие «сдвигом парадигмы», который может помочь абсолютно каждому онкобольному.
Такой универсальный подход сильно отличается от другого главного тренда в онкологии — создания персонализированных вакцин, которые разрабатываются под конкретную опухоль пациента. Работа учёных из Флориды предлагает третий путь: готовый «коробочный» препарат, мобилизующий общие защитные силы организма.
- Как именно работает эта вакцина? Почему она универсальна?
Принцип действия вакцины, разработанной в Университете Флориды, напоминает технологию, использованную в препаратах против COVID-19, но с ключевым отличием. Вместо того чтобы нести информацию о вирусном белке, эта мРНК-вакцина заставляет иммунные клетки вырабатывать белок PD-L1. Хитрость в том, что многие раковые клетки используют этот же белок, чтобы "маскироваться" от иммунитета. Когда вакцина провоцирует усиленную выработку PD-L1, опухоли становятся "заметными" для иммунной системы, которая начинает их атаковать. Универсальность подхода заключается в том, что он не нацелен на конкретный тип рака, а использует общий механизм, заставляя иммунитет пациента распознавать его собственную опухоль без необходимости индивидуальной подгонки препарата.
- Эта идея появилась только сейчас?
Нет, идея использовать мРНК в онкологии существует с 1990-х годов. Главной проблемой долгое время была доставка хрупких молекул мРНК в организм. Прорыв случился около десяти лет назад с разработкой липидных наночастиц, которые стали эффективным "транспортом" для мРНК. Именно эта технология легла в основу вакцин от COVID-19 и теперь активно адаптируется для онкологических целей. Доктор Элиас Сайур и его команда из Университета Флориды работают над этим направлением уже более десяти лет.
- В чём главное отличие этой вакцины от других, которые разрабатываются в мире?
Основное отличие — в подходе. Сегодня в онкологии доминирует тренд на персонализированные вакцины. Они создаются индивидуально для каждого пациента на основе анализа мутаций в его опухоли. Это очень точный, но и очень дорогой и долгий процесс. Вакцина из Флориды предлагает принципиально иной, универсальный подход. Это готовый "коробочный" препарат, который не требует индивидуальной настройки и может массово применяться для "пробуждения" иммунной системы у разных пациентов с разными типами рака.
- Насколько успешными были предыдущие работы этой же команды учёных?
Команда доктора Элиаса Сайура уже имеет впечатляющие результаты. Ранее они тестировали персонализированную мРНК-вакцину на пациентах с глиобластомой — одной из самых агрессивных форм рака мозга. В ходе первого клинического исследования с участием четырёх пациентов вакцина показала способность быстро (в течение 48 часов) "переключать" иммунную систему из подавленного состояния в режим активной атаки на опухоль. Новая универсальная вакцина стала логичным развитием этих исследований.
- Как обстоят дела с разработкой онковакцин в России? Они тоже универсальные?
В России также активно идёт работа над созданием вакцин от рака, но преимущественно по персонализированной модели.
Центр имени Гамалеи совместно с ведущими онкоцентрами разрабатывает персонализированную мРНК-вакцину. Технология предполагает создание индивидуального препарата для каждого пациента на основе мутаций его опухоли. Ожидается, что первые пациенты смогут получить эту вакцину уже осенью 2025 года.
НМИЦ радиологии Минздрава совместно с другими институтами работает над онколитической вакциной "Энтеромикс". Это препарат на основе вируса, который также проходит первую фазу клинических исследований. По прогнозам, в широкую клиническую практику он может войти ориентировочно к 2027 году.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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