Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкирии

Управление Росгвардии по Башкортостану возглавил полковник полиции Александр Голуб — уроженец Уфы, начинавший карьеру в МВД республики и до последнего назначения руководивший ведомством в Марий Эл.
20 февраля глава республики Радий Хабиров встретился с новым начальником регионального управления Росгвардии. Его представил замкомандующего Приволжским округом войск нацгвардии Роман Макаров, который обозначил ключевые задачи и заявил о готовности к продуктивному сотрудничеству ведомства с властями региона.

Хабиров поздравил Голуба с назначением, отметив налаженное взаимодействие республики с Росгвардией. Также глава Башкирии подчеркнул важность продолжения совместной работы по поддержке участников специальной военной операции.

Голуб заявил, что намерен направить все силы на обеспечение безопасности в регионе совместно с руководством республики, правоохранительными органами и федеральными структурами.

Александр Голуб родился 5 ноября 1970 года в Уфе, окончил Уфимский авиационный институт. В органах внутренних дел Башкирии — с 1992 года. В Росгвардию перешёл в октябре 2016-го, а с декабря 2023-го руководил управлением ведомства в Марий Эл. Теперь он возвращается в родной регион.

16.02.2026
Политика

Глава Башкирии назначил Ольгу Кабанову министром семьи и труда республики

Ольга Кабанова
Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову новым министром семьи, труда и социальной защиты населения. Она сменила Ленару Иванову, возглавлявшую ведомство более 15 лет.
16.02.2026
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Александр Бурдо
Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
13.02.2026
Политика

Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Анна Карабанова
Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.
12.02.2026
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Алексей Касьянов
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
30.01.2026
Новости

Елена Прочаковская вернулась в команду Главы Башкирии после снятия судимости

прочаковская
Елена Прочаковская вновь назначена руководителем управления главы РБ по социальным коммуникациям. Ранее она покинула пост из-за приговора суда, но в 2025 году судимость была досрочно погашена.
