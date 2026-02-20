Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкирии

Управление Росгвардии по Башкортостану возглавил полковник полиции Александр Голуб — уроженец Уфы, начинавший карьеру в МВД республики и до последнего назначения руководивший ведомством в Марий Эл.

20 февраля глава республики Радий Хабиров встретился с новым начальником регионального управления Росгвардии. Его представил замкомандующего Приволжским округом войск нацгвардии Роман Макаров, который обозначил ключевые задачи и заявил о готовности к продуктивному сотрудничеству ведомства с властями региона.

Хабиров поздравил Голуба с назначением, отметив налаженное взаимодействие республики с Росгвардией. Также глава Башкирии подчеркнул важность продолжения совместной работы по поддержке участников специальной военной операции.

Голуб заявил, что намерен направить все силы на обеспечение безопасности в регионе совместно с руководством республики, правоохранительными органами и федеральными структурами.

Александр Голуб родился 5 ноября 1970 года в Уфе, окончил Уфимский авиационный институт. В органах внутренних дел Башкирии — с 1992 года. В Росгвардию перешёл в октябре 2016-го, а с декабря 2023-го руководил управлением ведомства в Марий Эл. Теперь он возвращается в родной регион.