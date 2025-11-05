0
Актриса Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с гашишным маслом

Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину в суде по делу о контрабанде вейпа с гашишным маслом. Звезде фильмов «Лёд» и «Холоп 2» грозит до семи лет колонии.
Аглая Тарасова
©кадр из фильма "Холоп 2"

Актриса Аглая Тарасова полностью созналась в незаконном ввозе наркотиков на заседании Домодедовского суда. Произошло это после того, как прокурор зачитал обвинение. Теперь звезде российского кино грозит реальный срок.

Вменяют ей контрабанду наркотических средств, а именно — ввоз электронной сигареты с 0,38 грамма масла каннабиса. За такое преступление по российским законам предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Тарасова назвала свой поступок большой ошибкой и раскаялась в содеянном.

Задержали артистку ещё 28 августа в аэропорту Домодедово. Она возвращалась из Тель-Авива, и во время досмотра в «зелёном коридоре» таможенники обнаружили в её багаже подозрительный вейп. Последующая экспертиза подтвердила, что в картридже находилось гашишное масло.

На первое заседание по существу дела Тарасова пришла вместе с матерью, известной актрисой Ксенией Раппопорт. Суд, однако, пришлось отложить до 26 ноября, поскольку свидетели со стороны обвинения на него не явились. Сама Аглая находится под запретом определённых действий — ей нельзя покидать дом ночью и пользоваться связью.

У актрисы, как выяснилось, есть не только российский, но и израильский паспорт, что следователь использовал как довод для более строгой меры пресечения, но суд ограничился частичными запретами. Защита просила не мешать перемещениям Тарасовой, ссылаясь на её участие в съёмках трёх новых фильмов.

Случаи с наркотиками среди российских селебрити — не редкость. Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) неоднократно задерживали, в том числе в Красноярске, после чего он проходил принудительное лечение. Телеведущая Дана Борисова также публично признавалась в зависимости и проходила реабилитацию за границей.

Чаще всего такие истории заканчиваются для знаменитостей условными сроками или штрафами, особенно если речь идёт о хранении для личного пользования. Однако статья о контрабанде, которую вменяют Тарасовой, считается более тяжкой, и практика по ней гораздо строже, что делает исход дела менее предсказуемым.

