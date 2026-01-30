0
5 часов
Новости

АИ-95 уже по 65,25 рубля: Росстат зафиксировал новый рост цен на топливо в Башкирии

Опубликованы данные еженедельного мониторинга цен на АЗС региона. Статистика фиксирует удорожание популярных марок бензина и дизельного топлива.
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

Росстат опубликовал отчет за неделю с 20 по 26 января 2026 года. В Башкирии снова выросли розничные цены на топливо: средняя стоимость литра достигла 63,04 рубля. Подорожание затронуло дизель и самые ходовые марки бензина.

Содержание
  1. Сколько теперь стоят АИ-92, АИ-95 и дизель на заправках Башкирии
  2. Динамика цен в регионах: где бензин дешевеет, а где догоняет Башкирию
  3. Во сколько теперь обойдется полный бак бензина
  4. Рост на 10% за год: как менялась стоимость топлива в 2025 году в Башкирии

Сколько теперь стоят АИ-92, АИ-95 и дизель на заправках Башкирии

Согласно официальной статистике, за неделю стоимость литра горючего в среднем увеличилась на 3 копейки. Изменения коснулись трех ключевых видов топлива.

Популярный АИ-92 подорожал на 4 копейки — теперь водители платят за него 60,52 рубля. Столько же прибавил в цене АИ-95, достигнув отметки 65,25 рубля за литр. Дизельное топливо выросло на 3 копейки, его актуальная цена — 74,67 рубля.

Единственной маркой, сохранившей стоимость на прежнем уровне, стал премиальный АИ-98. Он по-прежнему стоит 88,6 рубля.

Динамика цен в регионах: где бензин дешевеет, а где догоняет Башкирию

Башкирия вошла в число 24 субъектов России, где зафиксирован рост цен. Самое заметное подорожание произошло в Липецкой области — там топливо прибавило 0,3%. В 16 регионах цены снизились, сильнее всего в Тыве — на 1,3%.

В среднем по стране стоимость бензина за неделю не изменилась и осталась на уровне 65,47 рубля.

Во сколько теперь обойдется полный бак бензина

Еженедельное повышение на 3–4 копейки формирует устойчивый инфляционный тренд. Сейчас заправка полного бака (50 литров) бензином АИ-95 обходится жителю республики в 3262,5 рубля. Это на 2 рубля дороже, чем неделю назад. В пересчете на год регулярной езды такие «копеечные» колебания увеличивают расходы автовладельца на несколько тысяч рублей.

Рост на 10% за год: как менялась стоимость топлива в 2025 году в Башкирии

Нынешнее подорожание продолжает динамику прошлого года. По данным аналитиков, в течение 2025 года стоимость топлива в республике росла быстрее инфляции. Доминирующие сети АЗС меняли ценники 29 раз, а итоговый рост цен за год превысил 10%. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году тенденция к удорожанию сохранится.

Похожие записи
0
30.01.2026
Дороги и транспорт

Уфа стареет на глазах: средний возраст водителей трамваев достиг 48 лет, троллейбусов — 50 лет

трамвай на маршруте
В МУП «УфаГЭТ» наблюдается старение коллектива: средний возраст водителей составляет 48–50 лет. Предприятию требуется еще 215 сотрудников для закрытия вакансий.
0
29.01.2026
Экономика

Аренда жилья в Уфе подорожала вопреки росту предложения

строящийся дом
Средняя ставка долгосрочной аренды в столице Башкирии выросла до 29,3 тысячи рублей. Повышение цен зафиксировано одновременно с увеличением объема предложения на 28%.
0
26.01.2026
Экономика

Вторичное жилье в Уфе подорожало до 133 тысяч рублей за метр

дома в городе
Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Уфе за 2025 год увеличилась на 8,9% и составила 132,7 тысячи рублей. Город занял одну из лидирующих позиций по росту цен среди мегаполисов РФ.
0
26.01.2026
Происшествия

В Башкирии половина отравлений наркотиками заканчивается смертью

скорая помощь
В 2025 году в республике зафиксировано 217 случаев отравления наркотиками, 112 из них завершились смертью. Основная часть инцидентов произошла в Уфе.
0
24.01.2026
Новости

В Башкирии доля населения за чертой бедности снизилась до минимума за последние годы

монеты на кошельке
Число жителей Башкирии с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 314 тысяч человек. Это 7,7% от всего населения — лучший показатель с 2018 года.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.