АИ-95 уже по 65,25 рубля: Росстат зафиксировал новый рост цен на топливо в Башкирии

Опубликованы данные еженедельного мониторинга цен на АЗС региона. Статистика фиксирует удорожание популярных марок бензина и дизельного топлива.

Росстат опубликовал отчет за неделю с 20 по 26 января 2026 года. В Башкирии снова выросли розничные цены на топливо: средняя стоимость литра достигла 63,04 рубля. Подорожание затронуло дизель и самые ходовые марки бензина.

Сколько теперь стоят АИ-92, АИ-95 и дизель на заправках Башкирии

Согласно официальной статистике, за неделю стоимость литра горючего в среднем увеличилась на 3 копейки. Изменения коснулись трех ключевых видов топлива.

Популярный АИ-92 подорожал на 4 копейки — теперь водители платят за него 60,52 рубля. Столько же прибавил в цене АИ-95, достигнув отметки 65,25 рубля за литр. Дизельное топливо выросло на 3 копейки, его актуальная цена — 74,67 рубля.

Единственной маркой, сохранившей стоимость на прежнем уровне, стал премиальный АИ-98. Он по-прежнему стоит 88,6 рубля.

Динамика цен в регионах: где бензин дешевеет, а где догоняет Башкирию

Башкирия вошла в число 24 субъектов России, где зафиксирован рост цен. Самое заметное подорожание произошло в Липецкой области — там топливо прибавило 0,3%. В 16 регионах цены снизились, сильнее всего в Тыве — на 1,3%.

В среднем по стране стоимость бензина за неделю не изменилась и осталась на уровне 65,47 рубля.

Во сколько теперь обойдется полный бак бензина

Еженедельное повышение на 3–4 копейки формирует устойчивый инфляционный тренд. Сейчас заправка полного бака (50 литров) бензином АИ-95 обходится жителю республики в 3262,5 рубля. Это на 2 рубля дороже, чем неделю назад. В пересчете на год регулярной езды такие «копеечные» колебания увеличивают расходы автовладельца на несколько тысяч рублей.

Рост на 10% за год: как менялась стоимость топлива в 2025 году в Башкирии

Нынешнее подорожание продолжает динамику прошлого года. По данным аналитиков, в течение 2025 года стоимость топлива в республике росла быстрее инфляции. Доминирующие сети АЗС меняли ценники 29 раз, а итоговый рост цен за год превысил 10%. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году тенденция к удорожанию сохранится.