Аэропорт Уфы возобновил работу после утренней тревоги из-за угрозы БПЛА

Утром 2 ноября жителей Башкирии подняли по тревоге из-за угрозы БПЛА, но уже через несколько часов её отменили. Уфимский аэропорт возобновил работу.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, режим «Беспилотная опасность», введённый в Башкирии, был снят. Уфимский аэропорт, приостановивший было приём и отправку самолётов, вернулся к штатной работе.

Тревожное утро и быстрый отбой

Утро для многих жителей республики началось с тревожных уведомлений на телефонах. Система оповещения РСЧС разослала сообщения о потенциальной угрозе атаки беспилотников около семи утра. Людям советовали не приближаться к окнам и по возможности оставаться в укрытиях.

Глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов подтвердил, что в 13:17 по местному времени опасность миновала. По его словам, рассылка оповещений — это стандартная практика при фиксации полётов БПЛА над субъектами РФ для предупреждения возможных атак.

Из-за введённого режима аэропорт Уфы временно не принимал и не отправлял рейсы. Нарушение в расписании коснулось как минимум четырёх бортов. Сейчас воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

Не дронами едиными

Для Башкирии подобные инциденты не в новинку. Аналогичную тревогу объявляли совсем недавно, в конце октября 2025 года. Тогда власти также отработали систему оповещения населения через СМС и push-уведомления в мобильных приложениях. Глава региона Радий Хабиров отмечал важность таких тренировок, чтобы оперативно «достучаться до людей».

Впрочем, беспилотники — не единственная причина для введения чрезвычайных режимов в республике в этом году. С августа по октябрь 2025-го в 11 районах Башкирии действовал режим ЧС из-за гибели посевов. Причиной стали аномальные дожди, которые привели к переувлажнению почвы и нанесли ущерб на сумму свыше 114 млн рублей.

Кроме того, серьёзной проблемой остаются пожары. По данным на конец октября 2025 года, в регионе произошло почти 6,5 тысяч возгораний, в которых погибли 166 человек. Статистика по детской смертности особенно тревожна: огонь унёс жизни 12 несовершеннолетних, что на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Основными причинами пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнём и неисправность электроприборов.