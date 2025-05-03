Аэропорт Уфы готовится к глобальному обновлению

Аэропорт Уфа решил встряхнуться и похорошеть — администрация воздушной гавани объявила тендер на крупную реконструкцию.

Башкирский аэрохаб ждёт тотальное обновление — реконструкция коснётся аэровокзала на 600 мест и здания международного терминала. А ещё появится новый межтерминальный переход — чтобы пассажиры не мокли под дождём и не мёрзли в уфимские морозы.

Стартовая стоимость контракта 258,2 миллиона рублей.

Времени на раздумья у потенциальных подрядчиков почти не осталось — заявки принимаются только до 7 мая.

Ранее Путин объявил благодарность коллективу аэропорта «Уфа» за профессиональные достижения.Уфимская воздушная гавань стабильно входит в число лидеров среди региональных аэропортов России.