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Аэропорт Уфы готовится к глобальному обновлению

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Аэропорт Уфа решил встряхнуться и похорошеть — администрация воздушной гавани объявила тендер на крупную реконструкцию.

Башкирский аэрохаб ждёт тотальное обновление — реконструкция коснётся аэровокзала на 600 мест и здания международного терминала. А ещё появится новый межтерминальный переход — чтобы пассажиры не мокли под дождём и не мёрзли в уфимские морозы.

Стартовая стоимость контракта 258,2 миллиона рублей.

Времени на раздумья у потенциальных подрядчиков почти не осталось — заявки принимаются только до 7 мая.

Ранее Путин объявил благодарность коллективу аэропорта «Уфа» за профессиональные достижения.Уфимская воздушная гавань стабильно входит в число лидеров среди региональных аэропортов России.

Уфа аэропорт
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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