6 часов
Новости

Аэропорт Уфа временно приостановил вылеты и прилеты

Уфимский аэропорт утром приостановил работу. Официально — для безопасности.
аэропорт уфа с улицы
Аэропорт Уфы утром 15 октября приостановил прием и отправку всех рейсов. Ограничения введены в 7:23 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.

Официальная причина — обеспечение безопасности воздушного движения. Такие меры обычно вводят при угрозе атак беспилотников. Ночью 15 октября российская ПВО сбила 59 БПЛА над несколькими регионами страны. Росавиация подтвердила временные ограничения в уфимском аэропорту.

Время возобновления работы воздушной гавани пока не объявлено. Рейсы выполнят после снятия ограничений. По состоянию на 9:24 онлайн-табло аэропорта не показывало массовых отмен — задерживались только несколько вечерних рейсов.

11 октября аэропорт Уфы уже закрывали на семь часов по той же причине. Тогда над Башкортостаном сбили семь беспилотников за несколько часов. Из-за запрета на полеты три самолета перенаправили на запасные аэродромы.

В ночь на 15 октября временные ограничения вводили в аэропортах Нижнего Новгорода, Волгограда и Нижнекамска. В Волгограде запрет сняли в 7:20 по Москве.

За последние недели октября Башкортостан несколько раз становился целью беспилотных атак. 11 октября в республике праздновался День Республики, и в тот же день над регионом перехватили семь дронов. 30 октября 2024 года аэропорт закрывался из-за атаки БПЛА на предприятия топливно-энергетического комплекса Уфы. Власти республики создали систему противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

