Аэропорт Сочи возобновил работу: когда вылетят задержанные рейсы в Уфу

Аэропорт Сочи возобновил работу утром 24 февраля после почти 14-часового простоя. Пассажиры уфимского направления получили минимальную задержку.
Аэропорт Сочи не работал с вечера 23 февраля — Росавиация ограничила приём и отправку воздушных судов около 18:38 мск из-за введения режима беспилотной угрозы. По данным онлайн-табло, перенос затронул десятки направлений: Ташкент, Батуми, Казань, Нижнекамск, Москву, Петербург, Екатеринбург, Самару, Киров, Саратов, Новосибирск, Сургут, Хургаду. Часть вылетов сдвинули почти на сутки.

К утру аэропорт начал регистрацию на задержанные рейсы, однако табло ещё не фиксировало фактических отправлений. Борт «Победы» до Уфы задержали на 40 минут — вместо 12:35 он вылетит в 13:10.

Сколько раз закрывали небо над Черноморским побережьем

23 февраля аэропорт Сочи закрывали четыре раза в течение дня. Первые ограничения Росавиация ввела в 10:04, затем их снимали и вводили повторно в 13:31, 15:53 и окончательно — в 18:38 мск. Росавиация сообщила, что сняла ограничения утром 24 февраля в 08:04 мск. По информации портала sochistream.ru, за время действия ночных ограничений 19 рейсов, следовавших в Сочи, ушли на запасные аэродромы, а общее число задержанных рейсов на утро превысило 120.

Аналогичные ограничения на полёты в тот же день действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика, сообщала Росавиация. По данным Министерства обороны РФ, с 23:00 23 февраля до 07:00 24 февраля средства ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников, из которых 15 сбили над Краснодарским краем и ещё 15 — над акваторией Чёрного моря.

Как часто аэропорт Уфы приостанавливает полеты из-за БПЛА

По информации news-bash.ru, аэропорт Уфы неоднократно закрывали из-за беспилотной угрозы. В частности, 14 ноября 2025 года аэропорт приостановил приём и отправку самолётов с 06:30 по местному времени, что привело к задержке более десяти рейсов, в том числе на сочинском направлении. 11 октября 2025 года над Башкортостаном сбили семь БПЛА, а уфимский аэропорт закрывали на семь часов.

