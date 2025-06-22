Абхазская чиновница обозвала туристов из России «доширачниками» не приносящих дохода

Видеозапись с круглого стола по развитию туризма в Абхазии взорвала социальные сети. Начальник отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики Кристина Лакербая резко раскритиковала категорию российских отдыхающих с ограниченным бюджетом.

Чиновница заявила, что туристы, приезжающие за 300 рублей, не приносят планируемых доходов. Они покупают только дошираки вместо сувениров и местной сельхозпродукции, экономят на всем и ничего не тратят на улице.

Высказывание прозвучало в контексте критики работы крупного российского туроператора, который снизил цены на проживание в абхазских отелях. В республике подобную стратегию расценили как демпинг, подрывающий местный туристический бизнес.

Заявление спровоцировало бурю негодования как среди российских, так и абхазских пользователей соцсетей. Туристы из России указали на проблемы с инфраструктурой, изношенными канализационными системами и завышенными ценами при низком качестве сервиса.

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский назвал слова чиновницы «безответственной ахинеей». Он подчеркнул, что республике нужны разные категории туристов, особенно в непростые времена.

Парадоксально, но параллельно в сети появилось видео местной жительницы, которая жаловалась на пустые пляжи и призывала россиян приезжать. Авторы абхазского телеграм-канала «Гуарапский писарь» предупредили, что подобные заявления могут оставить республику вообще без туристов.