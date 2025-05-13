96% предприятий Башкирии загрязняют природу «по-тихому»

В Башкирии 82 тысячи предприятий загрязняют природу, но при этом нигде не числятся. Такую информацию сегодня на заседании Курултая сообщила и.о. замруководителя республиканского Росприроднадзора Алия Узкова.

Только вдумайтесь: официально в федеральном реестре нарушителей экологии зарегистрировано лишь 2745 компаний. А остальные 96% спокойно загрязняют воздух Уфы, Стерлитамака и Салавата и остаются безнаказанными.

И что самое удивительное — ни Росприроднадзор, ни Минэкологии ничего с этим поделать не могут. Закон, увы, не позволяет. Узкова так и заявила:

«Наказать мы можем только тех, кто на учете, а остальным можем только письма писать да предупреждения выносить».

Депутат Руфина Шагапова подтвердила абсурд ситуации: получается, штрафуют только честных, кто сам пришел и встал на учет. А остальные 82 тысячи предприятий продолжают безнаказанно загрязнять башкирский воздух.

Единственное решение — масштабная инвентаризация всех компаний. Но когда это будет — большой вопрос.

А пока дышите глубже, товарищи. Особенно в промышленных районах. Ведь 96% предприятий делают это абсолютно легально… в смысле, нелегально, но безнаказанно.