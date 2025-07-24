80% жителей Башкирии могут сортировать мусор, но экологи не верят отчётам. В чём подвох?

Минэкологии Башкирии заявило, что 80% жителей имеют возможность сортировать мусор. Экологи усомнились: если в посёлке есть один цветной бак, в отчёт пишут всех ©Регоператор Эко-Сити — Telegram
Радужные отчёты башкирских чиновников о победе над мусором разбились о мнение экспертов. По данным РБК Уфа, координатор движения «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша подвергла сомнению официальные цифры о доступности сортировки для 80% населения. Вся проблема в методике подсчёта.
По словам эксперта, статистика лукавит. Если в городе или селе появляется хотя бы один контейнер для пластика, власти автоматически записывают всех его жителей в «охваченные» системой. Это такой статистический фокус, когда один цветной бак на всю округу превращается в тотальный успех на бумаге.
Арифметика от Минэкологии выглядит так: в республике стоит 89,2 тысячи контейнеров, но специальных, для раздельного сбора — всего 16,7 тысячи. Они размещены на 22% всех площадок. То есть возможность бросить бутылку в правильный бак есть далеко не у каждого двора.
Ведомство настаивает, что сортировка — приоритет, за неисполнение которого даже предусмотрена ответственность. Контейнеры ставят местные власти вместе с регоператорами, но процесс идёт явно не с той скоростью, с какой рисуются отчёты.
Гаркуша предлагает считать по-другому: сколько реально видов отходов можно сдать в шаговой доступности. Ведь ни одна бабушка не понесёт свой пакетик с пластиком за два километра до заветной урны. Идеальная картина — это когда цветные баки стоят в каждом дворе.
При этом власти действительно стараются приучить людей к порядку. Весной 2025 года в Башкирии даже запускали бесплатные образовательные курсы по эффективной сортировке мусора для всех желающих.
- Хорошо, чиновники отчитываются, эксперты критикуют. А что на самом деле мешает сортировке мусора, кроме нехватки баков?
Главная проблема, о которой постоянно говорят жители, — это доверие к системе. Существует распространённое мнение, что даже если добросовестно разложить мусор по цветным контейнерам, в итоге приедет один мусоровоз и свалит всё в общую кучу. Кроме того, по данным прокуратуры на 2022 год, в той же Уфе реально сортировалось и шло на переработку всего 4% отходов. Пока люди не увидят, что система работает на всех этапах, а не только на уровне их двора, массового энтузиазма не будет.
- Власти говорят о тысячах контейнеров. А на деле, какие именно виды отходов можно сдать?
В основном в Башкирии внедряется самая простая, двухконтейнерная система. Чаще всего это выглядит так: один зелёный бак для смешанных, «мокрых» отходов, и один жёлтый — для «сухих», как правило, только для пластиковых бутылок. Хотя в Уфе можно встретить площадки с синими, жёлтыми и красными контейнерами, это пока не стало массовым явлением. То есть, даже при наличии специального бака, сдать, например, стекло или бумагу в шаговой доступности всё ещё проблематично.
- Есть ли у этой «мусорной реформы» какая-то конечная цель? Или всё ограничится установкой отдельных баков?
Цель есть, и она довольно амбициозна. Согласно официальным планам, полностью перейти на раздельный сбор мусора и оборудовать все населённые пункты республики контейнерными площадками планируется к 2030 году. Для этого в Башкирии даже разработали специальную научную концепцию совместно с учёными из Башкирского аграрного университета, которая предполагает поэтапное внедрение реформы.
- Может, людей можно стимулировать рублём? Если я буду сортировать, плата за вывоз мусора уменьшится?
Это самый спорный вопрос, по которому нет единого мнения даже в самом правительстве Башкирии. Министр экологии публично заявлял, что раздельный сбор приведёт к уменьшению платы, однако глава республики Радий Хабиров тут же его раскритиковал, усомнившись, что это произойдёт на практике. Эксперты считают, что без введения полноценной «дуальной системы», когда основную финансовую нагрузку за утилизацию упаковки несут её производители, а не граждане, тариф для населения существенно не снизится.
- Как власти пытаются привлечь внимание к проблеме, кроме отчётов?
Иногда это принимает довольно креативные формы. Например, летом 2025 года открытие новой контейнерной площадки у экологической тропы «Нарыштау» превратили в настоящий перформанс. Событие отметили не только субботником, но и танцами, и даже сняли клип, где девушки отбивают ритм на мусорных баках, как на барабанах. Помимо этого, для всех желающих запускали бесплатные 72-часовые образовательные курсы, которые вели профессиональные экологи и куда входила даже экскурсия на мусоросортировочный комплекс.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.