80% жителей Башкирии могут сортировать мусор, но экологи не верят отчётам. В чём подвох?

Минэкологии Башкирии заявило, что 80% жителей имеют возможность сортировать мусор. Экологи усомнились: если в посёлке есть один цветной бак, в отчёт пишут всех

Радужные отчёты башкирских чиновников о победе над мусором разбились о мнение экспертов. По данным РБК Уфа, координатор движения «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша подвергла сомнению официальные цифры о доступности сортировки для 80% населения. Вся проблема в методике подсчёта.

По словам эксперта, статистика лукавит. Если в городе или селе появляется хотя бы один контейнер для пластика, власти автоматически записывают всех его жителей в «охваченные» системой. Это такой статистический фокус, когда один цветной бак на всю округу превращается в тотальный успех на бумаге.

Арифметика от Минэкологии выглядит так: в республике стоит 89,2 тысячи контейнеров, но специальных, для раздельного сбора — всего 16,7 тысячи. Они размещены на 22% всех площадок. То есть возможность бросить бутылку в правильный бак есть далеко не у каждого двора.

Ведомство настаивает, что сортировка — приоритет, за неисполнение которого даже предусмотрена ответственность. Контейнеры ставят местные власти вместе с регоператорами, но процесс идёт явно не с той скоростью, с какой рисуются отчёты.

Гаркуша предлагает считать по-другому: сколько реально видов отходов можно сдать в шаговой доступности. Ведь ни одна бабушка не понесёт свой пакетик с пластиком за два километра до заветной урны. Идеальная картина — это когда цветные баки стоят в каждом дворе.

При этом власти действительно стараются приучить людей к порядку. Весной 2025 года в Башкирии даже запускали бесплатные образовательные курсы по эффективной сортировке мусора для всех желающих.

В целом, ситуация с отходами в регионе меняется. В рамках нацпроекта «Экология» в республике за последние годы ликвидировали 6 крупных свалок и привлекли федеральные средства на закупку более 12 тысяч контейнеров для раздельного сбора. Однако, как показывает практика, поставить баки — это лишь половина дела.