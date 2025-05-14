Сегодня группа AY YOLA опубликовала в сеть видео со съёмок программы с Павлом Волей, где комик на камеру признался в том, что его сын Роберт без ума от Башкирии.

Закулисные кадры показали, как музыканты вручили Воле эпос «Урал-Батыр». Шоумен не просто принял подарок, а искренне обрадовался:

«У нас дети очень интересуются. Вот Роберт вообще фанат Башкортостана. Вот я думаю, что он просто за день все проглотит, особенно из ваших рук», — растаял комик.

Башкирская кровь в семье — это про Ляйсан Утяшеву, жену Павла, которая родом из республики. Видимо, гены и правда не обманешь — маленький Роберт решил продолжить традиции маминой родни.

К слову, звёздное семейство регулярно приезжает в Башкирию летом — навещать родственников. И похоже, не зря — мальчик действительно проникся местной культурой.

Интересно, с чего началась эта любовь? Может, бабушка тайком кормит внука башкирским медом и чак-чаком? Или это Ляйсан по вечерам рассказывает детям легенды о батырах вместо сказок про принцесс?