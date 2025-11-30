0
31 минута
Новости

46-летняя модель из Уфы получила награду на международном конкурсе красоты

46-летняя Ирина Ишмуратова представила Башкирию на конкурсе «Миссис Вселенная» на Филиппинах. Жюри присудило ей титул Mrs. Diversity.
Ирина Ишмуратова
©Ирина Ишмуратова / ВКонтакте

Жительница Уфы Ирина Ишмуратова вернулась с международного конкурса с наградой. Женщина получила титул в номинации Mrs. Diversity на мероприятии «Миссис Вселенная». Финал события состоялся осенью на Филиппинах, сообщает «Башинформ».

Уфимка отмечает, что рассматривала текущий год как завершающий в своей модельной деятельности. Ирина воспитывает трех дочерей и занимается бизнесом в сфере текстильного производства. Весной она приняла участие в республиканском этапе конкурса, где получила Гран-при в категории 40+.

После победы в региональном этапе Ишмуратова отправилась в Москву на всероссийский финал. Там она заняла место третьей вице-миссис страны, что позволило ей представить Россию на международном уровне. По итогам конкурса на Филиппинах жюри присудило ей титул, который переводится как «Миссис Разнообразие».

В настоящее время Ирина находится в Уфе и продолжает работу. Помимо управления текстильным производством, она руководит «Школой благородных леди». В этом учреждении проводятся занятия для девочек по этикету и дефиле.

Ранее News-Bash сообщал о 32-летней Айгуль Фахреевой из Стерлитамака. Многодетная мать также принимала участие в международных конкурсах красоты.

Также в подобных мероприятиях участвуют и молодые жительницы республики. 18-летняя студентка из Сибая Элиза Сулейманова выступила на конкурсе «Мисс Россия». Девушка прошла предварительные кастинги и представила регион на федеральном уровне.

Уроженцы Башкирии упоминаются и в контексте мировой модной индустрии. Супермодель Ирина Шейк в интервью Vogue рассказала о своей бабушке, проживавшей в Сибае. Она отметила влияние родственницы на формирование своего характера.

