4 марта в Башкирии прозвучат сирены: что происходит и стоит ли паниковать

В республике пройдёт проверка системы оповещения — жителей просят сохранять спокойствие.

4 марта в Башкирии прозвучат сирены и громкоговорители — в республике пройдёт проверка системы оповещения. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

В ходе проверки специалисты задействуют все оконечные средства оповещения. До жителей доведут сигнал «Внимание всем!», а также аудио-, аудиовизуальные и текстовые сообщения с призывом сохранять спокойствие. Тестовая информация поступит через электросирены, громкоговорители, световые табло и другие устройства в местах массового пребывания людей.

Власти республики проводят подобные проверки на регулярной основе. Их цель — убедиться в исправности инфраструктуры экстренного информирования и готовности граждан к действиям при возможных чрезвычайных ситуациях.

Как проходили прошлые проверки оповещения в 2025 году?

Предыдущая комплексная проверка региональной системы оповещения в Башкирии прошла 1 октября 2025 года с 10:00 до 11:00. Тогда электросирены звучали по всей территории республики до трёх минут, а операторы перехватывали программы теле- и радиовещания. Глава республики Радий Хабиров лично поручил провести все необходимые мероприятия и заблаговременно предупредить жителей.

2 декабря 2025 года в Башкирии также прошла плановая проверка системы оповещения в рамках командно-штабной тренировки, однако в тот раз электросирены не включались — тестовое сообщение транслировали только по теле- и радиостанциям, сообщало издание bash.news. Кроме того, в январе 2026 года локальную проверку сирен провели в Белорецке на базе АО «Белорецкий металлургический комбинат».

Что говорит закон о проверках готовности систем?

По постановлению Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769, комплексные проверки готовности систем оповещения проводят с обязательным включением оконечных средств и доведением до населения сигнала «Внимание всем!». Власти обязаны информировать граждан о предстоящей проверке не позднее чем за 3 рабочих дня до её начала.