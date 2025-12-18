Уроженец Башкирии поборется за пост главы Оренбурга

Уроженец Стерлитамака Альберт Юмадилов поборется за кресло главы администрации Оренбурга на выборах 24 декабря. Кандидатуру действующего врио мэра поддержал губернатор области.

Кандидатуру Юмадилова поддержал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Сейчас 36-летний выходец из Башкирии исполняет обязанности градоначальника. Конкурентом Юмадилова выступит заместитель руководителя администрации Шарлыкского района Денис Нелюбов.

Предыдущий глава Оренбурга Сергей Салмин покинул пост по собственному желанию. С начала 2025 года он участвует в специальной военной операции.

Альберт Юмадилов родился 21 апреля 1989 года в Стерлитамаке. В 2011 году окончил магистратуру МГУ имени Ломоносова, социологический факультет. Карьеру начинал в столичной системе городского управления.

Работал начальником отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы района Москворечье-Сабурово. Позже занимал должность первого заместителя главы управы по вопросам ЖКХ и строительства района Печатники. В 2018 году возглавил управу района Печатники.

С 2019 года трудился первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа Москвы по организационным вопросам. На этом посту проработал до переезда в Оренбург летом 2025 года. Дважды отмечен президентом России и мэром Москвы.

В Оренбурге Юмадилов исполняет обязанности главы с июля 2025 года. Секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Димов отметил, что за пять месяцев работы кандидат проявил себя как ответственный управленец. По словам Димова, Юмадилов умеет слушать людей, видеть проблемы и находить решения.

За последние месяцы врио главы проводил выездные проверки по обращениям горожан. Контролировал восстановление кровли дома после пожара на проезде Больничном. Проверял готовность города к зимнему сезону во время снегопада в декабре.

