0
1 час
Новости

2026 год в Башкирии официально объявлен Годом большой и дружной семьи

Глава Башкирии официально закрепил тему года на оперативном совещании. Концепция будет дополнять федеральный Год единства народов России.
памятник семье
© rutube

О решении посвятить 2026 год теме семьи и укрепления родственных связей сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Заявление прозвучало 12 января в ходе первого в этом году оперативного совещания правительства республики, которое транслировалось в прямом эфире.

Руководитель региона отметил, что выбранная тематика согласуется с общероссийской повесткой. Ранее Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. По словам Хабирова, эти направления взаимосвязаны, так как республика представляет собой одну большую многонациональную семью.

Администрации Главы РБ и правительству поручено приступить к организационной работе. В ближайшее время профильные ведомства должны представить подробный план мероприятий и событийную программу, приуроченную к тематическому году.

Впервые о намерении назвать 2026-й Годом большой и дружной семьи Радий Хабиров упомянул в своем новогоднем обращении к жителям. Теперь эта инициатива перешла в стадию официальной реализации.

Тема поддержки семейных ценностей продолжает оставаться приоритетной для региональных властей. В республике уже действует комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации и помощь родителям.

В частности, с 1 января 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся обеспечения жильем многодетных семей. Граждане, имеющие трех и более детей и вставшие на учет до 31 декабря 2025 года, получили право на единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка.

Также в регионе реализуются меры поддержки в сфере образования. Многодетные семьи могут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледжах и техникумах. Максимальная сумма возврата составляет 30 тысяч рублей за учебный год.

Кроме того, статус многодетной семьи в Башкортостане законодательно закреплен как бессрочный. Это позволяет сохранять право на льготы, включая скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и бесплатный проезд, до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет при очном обучении).

Похожие записи
0
12.01.2026
Политика

Глава Башкирии прокомментировал дело руководителя Бижбулякского района Артура Зарипова

Артур Зарипов
Радий Хабиров назвал Артура Зарипова компетентным руководителем и выразил надежду на объективное расследование. Дело касается приемки непригодного для проживания жилья.
0
30.12.2025
Экономика

Хабиров утвердил предельные индексы платы за ЖКУ в Башкирии на 2026 год

деньги лежащие на батареях отопления
Власти республики утвердили новые лимиты повышения платы за ЖКУ на следующий год. Суммы в квитанциях могут вырасти в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Для жителей Нефтекамска предельный рост платежа составит четверть от текущей суммы.
0
29.12.2025
Новости

В Башкирии усилят охрану мест массовых гуляний из-за риска атак БПЛА

заставка news-bash
Власти Башкирии ужесточили охрану мест массовых гуляний из-за риска диверсий и атак беспилотников. На площадках выставят частную охрану, а жителей научат действовать при воздушной тревоге.
0
29.12.2025
Политика

Глава Башкирии подвел предварительные итоги 2025 года: достижения и проблемные зоны

Хабиров на совещании
Глава республики отметил стабильность экономики и успех нацпроектов, но указал на невыполнение планов по вводу жилья и снижению смертности в ДТП.
0
20.12.2025
Новости

Глава Башкирии показал зимний выпас лошадей и предупредил водителей

лошади на выпасе зимой
Глава Башкирии опубликовал в соцсетях фотографии лошадей на тебеневке. Вместе с кадрами зимней природы 19 декабря он обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах.
0
16.12.2025
Политика

Глава Башкирии поручил подготовиться к снежным ловушкам

грузовики на заснеженной трассе
Глава Башкортостана Радий Хабиров 16 декабря на оперативном совещании потребовал от чиновников проработать риски снежных ловушек из-за непогоды. Он напомнил о трагедии в другом регионе и указал организовать пункты обогрева.
0
16.12.2025
Происшествия

Хабиров потребовал системное решение после коммунальной аварии в Белорецке

рабочие на устранении коммунальной аварии
Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании 16 декабря поблагодарил чиновников за устранение аварии на теплопроводе в Белорецке, но призвал к системным мерам.
0
11.12.2025
Новости

Хабиров назвал дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву

памятник салавату юлаеву в уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Всемирного курултая башкир объявил дату завершения реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Руководитель республики назвал точный срок, когда монумент вернется на свое место над рекой Белой.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.