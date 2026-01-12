2026 год в Башкирии официально объявлен Годом большой и дружной семьи

Глава Башкирии официально закрепил тему года на оперативном совещании. Концепция будет дополнять федеральный Год единства народов России.

О решении посвятить 2026 год теме семьи и укрепления родственных связей сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров. Заявление прозвучало 12 января в ходе первого в этом году оперативного совещания правительства республики, которое транслировалось в прямом эфире.

Руководитель региона отметил, что выбранная тематика согласуется с общероссийской повесткой. Ранее Президент Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России. По словам Хабирова, эти направления взаимосвязаны, так как республика представляет собой одну большую многонациональную семью.

Администрации Главы РБ и правительству поручено приступить к организационной работе. В ближайшее время профильные ведомства должны представить подробный план мероприятий и событийную программу, приуроченную к тематическому году.

Впервые о намерении назвать 2026-й Годом большой и дружной семьи Радий Хабиров упомянул в своем новогоднем обращении к жителям. Теперь эта инициатива перешла в стадию официальной реализации.

Тема поддержки семейных ценностей продолжает оставаться приоритетной для региональных властей. В республике уже действует комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации и помощь родителям.

В частности, с 1 января 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся обеспечения жильем многодетных семей. Граждане, имеющие трех и более детей и вставшие на учет до 31 декабря 2025 года, получили право на единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка.

Также в регионе реализуются меры поддержки в сфере образования. Многодетные семьи могут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледжах и техникумах. Максимальная сумма возврата составляет 30 тысяч рублей за учебный год.

Кроме того, статус многодетной семьи в Башкортостане законодательно закреплен как бессрочный. Это позволяет сохранять право на льготы, включая скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг и бесплатный проезд, до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет при очном обучении).