Башнефть увеличила стоимость четырех видов топлива на 10 копеек за литр

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РБК Уфа сообщает о свежем витке подорожания на региональных автозаправочных станциях. Башнефть в очередной раз скорректировала тарифы в сторону увеличения.
Четыре ходовые разновидности топлива прибавили по 10 копеек к прежним расценкам. АИ-92 достиг отметки 55,45 рубля за литр, его премиальный вид АИ-95 перешагнул планку в 59,30 рубля. Модификации ATUM подтянулись соответственно до 56,55 и 60,35 рубля.
Элитный АИ-100 сохранил стабильность на уровне 80,65 рубля, как и дизель за 68,60 рубля. Предыдущая корректировка случилась 3 июня, когда солярка подскочила на 20 копеек.
Годовая динамика выглядит не радует. Базовые сорта 92-го и 95-го октанового числа подорожали на 1,8 и 2 рубля соответственно. Премиальные ATUM повторили этот тренд.
Сколько раз за год Башнефть поднимала цены?
С начала 2025 года «Башнефть» повышала цены на топливо уже 10 раз. Первое повышение произошло 2 февраля, когда большинство марок подорожали на 30 копеек. Последующие индексации проходили регулярно: в феврале, марте, апреле (дважды), мае и июне. Для сравнения, в 2024 году компания повышала цены 28 раз - 13 раз летом и 11 раз осенью.
На сколько подорожал бензин с начала года?
АИ-92 вырос с 53,65 рубля в конце 2024 года до 55,45 рубля - на 1,8 рубля. АИ-95 подорожал с 57,3 рубля до 59,30 рубля - на 2 рубля. Премиальные марки ATUM показали аналогичную динамику роста. По данным Башстата, средний рост цен в республике составил от 1,26% до 3% в зависимости от марки топлива.
Какие прогнозы на остаток года?
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на 1-1,5 рубля за литр до конца года. Аналитики NEFT Research ожидают, что сильнее всего будут дорожать высокооктановые марки АИ-95 и АИ-98 из-за повышения акцизов. По негласному правилу, владельцы НПЗ имеют право поднять цены до уровня годовой инфляции, которая составляет 10,2%.
Как цены в Башкирии соотносятся с общероссийскими?
В Башкирии средняя стоимость бензина составляет 58,22 рубля за литр против общероссийского показателя в 60 рублей. Годовой рост в республике достиг 20% для некоторых марок, что соответствует общенациональной тенденции. АИ-92 в Башкирии стоит 55,86 рубля против 57,04 рубля в среднем по стране.
Почему растут цены?
Основные факторы роста: повышение акцизов на 4% с января 2025 года, рост биржевых цен на 1,5% (с 40 598 до 60 385 рублей за тонну АИ-92), увеличение тарифов «Транснефти» на транспортировку до 10%, сокращение бюджетных субсидий нефтяникам. Дополнительное влияние оказывают ослабление рубля на 15% в 2024 году и инфраструктурные ограничения.
Кто контролирует ценообразование?
Федеральное правительство и ФАС России располагают инструментами регулирования цен. Действует запрет на экспорт топлива до сентября 2025 года, увеличены объемы продаж на бирже. Минэнерго заявляет о цели удерживать рост цен в пределах инфляции. Создается специальная комиссия для мониторинга розничных цен.
Какие марки не дорожают?
АИ-100 сохраняет стабильность на уровне 80,65 рубля с декабря 2024 года. Газомоторное топливо даже подешевело на 11,54% - с 28,93 до 25,59 рубля за литр. По данным Росстата, в апреле 2025 года цены на газомоторное топливо снизились на 1%.
Как это отразится на других товарах?
Подорожание топлива неизбежно повлияет на логистику, производство и розничную торговлю, усилив инфляционное давление на экономику. Эксперты предупреждают о росте цен на другие товары и услуги, что приведет к увеличению общего уровня инфляции. Транспортные расходы заложены в стоимость практически всех товаров.
Куда жаловаться на цены?
Жалобы на необоснованный рост цен принимает ФАС России через сайт, электронную почту delo@fas.gov.ru, портал госуслуг или по телефону горячей линии. Срок рассмотрения обращений составляет 30 дней с возможным продлением еще на 30 дней. Во всех регионах работают горячие линии по вопросам роста цен на социально значимые товары.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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