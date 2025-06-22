Главная » Новости
22

Башнефть увеличила стоимость четырех видов топлива на 10 копеек за литр

©Imagen

РБК Уфа сообщает о свежем витке подорожания на региональных автозаправочных станциях. Башнефть в очередной раз скорректировала тарифы в сторону увеличения.

Четыре ходовые разновидности топлива прибавили по 10 копеек к прежним расценкам. АИ-92 достиг отметки 55,45 рубля за литр, его премиальный вид АИ-95 перешагнул планку в 59,30 рубля. Модификации ATUM подтянулись соответственно до 56,55 и 60,35 рубля.

Элитный АИ-100 сохранил стабильность на уровне 80,65 рубля, как и дизель за 68,60 рубля. Предыдущая корректировка случилась 3 июня, когда солярка подскочила на 20 копеек.

Годовая динамика выглядит не радует. Базовые сорта 92-го и 95-го октанового числа подорожали на 1,8 и 2 рубля соответственно. Премиальные ATUM повторили этот тренд.

Сколько раз за год Башнефть поднимала цены?
На сколько подорожал бензин с начала года?
Какие прогнозы на остаток года?
Как цены в Башкирии соотносятся с общероссийскими?
Почему растут цены?
Кто контролирует ценообразование?
Какие марки не дорожают?
Как это отразится на других товарах?
Куда жаловаться на цены?
башнефть цены на топливо
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.