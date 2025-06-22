Башнефть увеличила стоимость четырех видов топлива на 10 копеек за литр

РБК Уфа сообщает о свежем витке подорожания на региональных автозаправочных станциях. Башнефть в очередной раз скорректировала тарифы в сторону увеличения.

Четыре ходовые разновидности топлива прибавили по 10 копеек к прежним расценкам. АИ-92 достиг отметки 55,45 рубля за литр, его премиальный вид АИ-95 перешагнул планку в 59,30 рубля. Модификации ATUM подтянулись соответственно до 56,55 и 60,35 рубля.

Элитный АИ-100 сохранил стабильность на уровне 80,65 рубля, как и дизель за 68,60 рубля. Предыдущая корректировка случилась 3 июня, когда солярка подскочила на 20 копеек.

Годовая динамика выглядит не радует. Базовые сорта 92-го и 95-го октанового числа подорожали на 1,8 и 2 рубля соответственно. Премиальные ATUM повторили этот тренд.