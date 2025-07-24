12-летний рыбак из Башкирии поймал гигантского сома весом 20 килограммов

Двенадцатилетний парень из Благовещенска поймал свою мечту — 20-килограммового сома. В операции помогли отец и эхолот. Трофей решили не отпускать, а закоптить

Гигантский сом на 20 килограммов пока плавает в бассейне на огороде, но скоро его ждёт коптильня. Как рассказала газете «Панорама» мама юного рыбака, такого огромного улова она не видела за все 18 лет совместной жизни с мужем-профессионалом.

Героем дня стал 12-летний Степан из Благовещенска. Парень, несмотря на возраст, в рыбалке настоящий профи, ведь его отец и деды — потомственные рыбаки. Обычно он охотится со спиннингом на щуку или окуня, но давно мечтал поймать именно сома.

На этот раз вылазка на реку была целенаправленной. Степан отправился за мечтой вместе с отцом Антоном, который помогал и страховал. Мальчишка активно участвовал в процессе, который превратился в настоящую спецоперацию.

Для приманки речного монстра использовали дедовский метод — квок. Это такая штуковина, которая издаёт булькающие звуки, выманивая сома из ямы. Но и про технологии не забыли: за передвижением рыбы следили с помощью эхолота.

Когда гигант клюнул, радости школьника не было предела. Сначала трофей хотели отпустить, но потом решили, что такой улов должен войти в историю семьи. Теперь у Степана новая цель: научиться ловить таких гигантов самостоятельно.

Это уже не первый случай, когда башкирские школьники удивляют своими рыболовными подвигами. Например, в июне 2025 года, ученик из Баймакского района вытащил из реки Сакмары сома, который был больше него самого. Парень тогда проявил благородство: сфотографировался с гигантом и отпустил его обратно в реку.

Правда, история той царь-рыбы закончилась прозаичнее. Спустя пару дней её всё-таки выловили другие рыбаки, заявив, что такой хищник может быть опасен. Их улов потянул уже на 32 килограмма.