12-летний рыбак из Башкирии поймал гигантского сома весом 20 килограммов

Двенадцатилетний парень из Благовещенска поймал свою мечту — 20-килограммового сома. В операции помогли отец и эхолот. Трофей решили не отпускать, а закоптить
Гигантский сом на 20 килограммов пока плавает в бассейне на огороде, но скоро его ждёт коптильня. Как рассказала газете «Панорама» мама юного рыбака, такого огромного улова она не видела за все 18 лет совместной жизни с мужем-профессионалом.
Героем дня стал 12-летний Степан из Благовещенска. Парень, несмотря на возраст, в рыбалке настоящий профи, ведь его отец и деды — потомственные рыбаки. Обычно он охотится со спиннингом на щуку или окуня, но давно мечтал поймать именно сома.
На этот раз вылазка на реку была целенаправленной. Степан отправился за мечтой вместе с отцом Антоном, который помогал и страховал. Мальчишка активно участвовал в процессе, который превратился в настоящую спецоперацию.
Для приманки речного монстра использовали дедовский метод — квок. Это такая штуковина, которая издаёт булькающие звуки, выманивая сома из ямы. Но и про технологии не забыли: за передвижением рыбы следили с помощью эхолота.
Когда гигант клюнул, радости школьника не было предела. Сначала трофей хотели отпустить, но потом решили, что такой улов должен войти в историю семьи. Теперь у Степана новая цель: научиться ловить таких гигантов самостоятельно.
Это уже не первый случай, когда башкирские школьники удивляют своими рыболовными подвигами. Например, в июне 2025 года, ученик из Баймакского района вытащил из реки Сакмары сома, который был больше него самого. Парень тогда проявил благородство: сфотографировался с гигантом и отпустил его обратно в реку.
Правда, история той царь-рыбы закончилась прозаичнее. Спустя пару дней её всё-таки выловили другие рыбаки, заявив, что такой хищник может быть опасен. Их улов потянул уже на 32 килограмма.
- Что такое «квок» и как он работает? Это какая-то хитрая приманка?
Квок — это не приманка, а скорее музыкальный инструмент для рыбалки. Это специальная колотушка (чаще всего из дерева или металла), которой рыбак ударяет по воде. Она издаёт характерный булькающий, «квакающий» звук. Считается, что этот звук имитирует зов самки или звук соперника, что провоцирует сома из любопытства или агрессии подняться со дна ямы. Это очень старый и требующий большого мастерства способ ловли, который передаётся из поколения в поколение.
- 20 килограммов — это рекорд для Башкирии?
Для 12-летнего парня это, безусловно, фантастический улов и настоящий трофей. Однако это не рекорд. В реках Башкирии, особенно в Белой, водятся и куда более крупные экземпляры. Опытные рыбаки регулярно вылавливают сомов по 40-50 кг, а известны случаи поимки гигантов весом 80 кг и даже более 100 кг. Так что Степану есть к чему стремиться.
- А это законно — забирать такую большую рыбу? Нет ограничений?
Да, в данном случае всё законно. Главное ограничение, которое действует в Башкирии, — это суточная норма вылова. Она составляет 5 кг на одного рыбака. Однако есть важное примечание: если вес одной пойманной рыбы превышает 5 кг, то её можно забрать, но дальнейшую рыбалку в этот день следует прекратить. Поскольку сом Степана был одной рыбой, его улов полностью соответствует правилам. Кроме того, ловля происходила в июле, то есть после окончания весеннего нерестового запрета.
- В другой истории рыбаки заявили, что такой большой сом опасен. Они правы? Сом может напасть на человека?
Это популярный миф, но в нём есть доля правды. Сом — не агрессивный хищник, который целенаправленно охотится на людей. Однако очень крупная особь (50 кг и больше) действительно может представлять опасность. Известны случаи, когда сом хватал за ногу или руку подвыпившего купальщика или ребёнка, приняв его за утку или другое животное. Главная опасность — не укусы, а то, что гигантская рыба может утащить человека под воду. Но это единичные, крайне редкие случаи.