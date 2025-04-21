Жителю Башкирии придется голодать 6 лет, чтобы купить квартиру

Регион занял 42-е место в России по доступности квартир

В Башкирии нужно отказаться от всех земных радостей на 6,4 года, чтобы накопить на собственную квартиру. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», опубликовавшие исследование 21 апреля.

Эксперты сравнили среднюю стоимость вторичного жилья в регионах России со средними зарплатами по данным Росстата. Расчет предполагал, что человек направит на покупку абсолютно все доходы, забыв про еду, одежду, коммуналку и проезд.

В Башкирии при средней зарплате в 67 534 рубля и стоимости квартиры в 5 148 069 рублей срок накопления составит 6,4 года. С таким показателем регион занял 42-е место в России, оказавшись между Забайкальским краем и Томской областью.

Быстрее всего мечту о собственном жилье реализуют жители Чукотки и Мурманской области — всего за 3,5 года полного отказа от трат. А дагестанцам придется затянуть пояса на рекордные 14,7 лет, чтобы въехать в свою квартиру.

— Такие подсчёты кто делает? Тот, кто говорит, что можно прожить на 5000 в месяц? И при этом инфляция, по их мнению, составила за 2 года 12%. А на самом деле 300%. И средняя ЗП нихрена никак не 67,5. Берите для подсчёта все сферы, а не только чиновников и депутатов, — возмущается пользователь с ником Ain2.

— А как же на другие цели и расходы? Как жить? Покушать, детей растить, красиво одеться, жкх, машину купить и обслуживать, в гости ходить и на досуг себе иметь, итд итп — с этим как быть? – вопрошает Азамат.

— С голоду сдохнуть и квартира не нужна, — комментирует Зульфира.

— Средняя зп это, так же как, одни едят мясо, а другие капусту, но в среднем они едят голубцы😂😂😂, — пишет Maria.

— Не пить и не есть, и туалет в принципе не нужен будет потом в новой квартире, привычка считай останется)), — шутит Pavel.

— Строительство и продажа жилья уже давно вышли за рамки разумного. Читаешь новости о них, как события параллельного мира, — считает Люс.

— Через 6 лет воздержания квартира и не понадобиться уже, хватит ямы метр на два, — написал Руслан А.

— Тут на бензин цены за неделю дважды поднимают, а пока на квартиру накопишь, то дешевле будет на Луну слетать, там шалаш построить, — сделал вывод пользователь с ником 93355.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Башкирии ожидается рост средней рыночной цены квадратного метра жилья до 113,53 тысячи рублей во втором квартале 2025 года, что на 2,6 процента выше показателя предыдущего квартала. Согласно опубликованному на портале республики проекту приказа Минстроя, новый норматив, от которого зависит размер жилищных субсидий, заменит действующую ставку в 110,66 тысячи рублей за квадратный метр.