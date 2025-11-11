Жители деревни в Башкирии с 2016 года не могут дождаться газификации и тратят на дрова почти по 50 тысяч рублей за сезон

Жители Кызыл-Юлдуза в Башкирии просят Радия Хабирова помочь с газификацией деревни

Жители деревни Кызыл-Юлдуз в Илишевском районе Башкортостана обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой провести газ. Семьи участников СВО и другие односельчане жалуются на расходы в 48 тысяч рублей за дрова на сезон и перебои с поставками газовых баллонов — вопрос не решается с 2016 года.

Одна из жительниц населенного пункта записала видеообращение к главе Башкортостана Радию Хабирову. Женщина, мать участника СВО, выступила от имени семей пропавшего без вести Урала и погибшего Ильгизара, а также других жителей:

«От имени родных пропавшего без вести Урала и погибшего Ильгизара, а также всех жителей деревни прошу помочь с газификацией Кызыл-Юлдуз. С 2016 года мы много раз обращались к главе района Ильдару Мустафину, но вопрос не решён. Население вынуждено тратить 48 тысяч рублей на дрова за сезон. Проблема с поставками газовых баллонов для кухни так и не решена. Рассчитываем на ваше участие и поддержку», — сообщила она в соцсетях.

Два года назад глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин объяснил, что газ к Кызыл-Юлдуз не подводили из-за нехватки финансирования и удалённости от магистральных газовых сетей. Он пообещал включить деревню в программу газификации Башкортостана на 2026–2030 годы.

В республике продолжается программа по развитию газоснабжения. До конца 2025 года газ должен прийти ещё в 33 населённых пункта. В ближайшие годы планируется построить более 2 тысяч километров газопроводов для обеспечения топливом 181 населённого пункта, где проживает свыше 26 тысяч семей.

Для ветеранов, инвалидов боевых действий, семей участников СВО и других льготных категорий доступны сертификаты на бесплатное подведение газа до участка. Программа работает с 2021 года и позволила подключить к газоснабжению десятки тысяч домов в Башкортостане. Однако ряд отдалённых сёл, в том числе Кызыл-Юлдуз, остаются в очереди.