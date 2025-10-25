«Выкинули в поле»: уфимцы два года не могут построить дома на выделенных участках

Более 2000 семей в Уфе получили участки под ИЖС, но вместо дома — поле без дорог, воды и газа. Многодетные семьи и участники СВО судятся с властями, чтобы выбраться из инфраструктурного тупика.

Более двух тысяч семей в Уфе оказались в безвыходном положении: власти выделили им земельные участки для строительства домов, но добраться туда можно только на вездеходе. Среди пострадавших многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и семьи участников СВО, которые получили землю в чистом поле без дорог, воды, газа и электричества. Об этом сообщает Телеграм-канал Readovka.

Участки для индивидуального жилищного строительства выделили в районах, окружающих Уфу: Иглинском, Чишминском, Кушнаренковском, Кармаскалинском и Благовещенском. Проблема в том, что территории полностью лишены инфраструктуры. Ирина, мать ребенка-инвалида, получила участок еще в 2023 году, но за два года удалось провести только электричество. К полю нет нормальных дорог, в непогоду туда не проедут ни строительная техника, ни легковые автомобили, ни скорая помощь.

Отсутствие инфраструктуры делает участки непригодными для жизни. Для семей с детьми-инвалидами ситуация критична: если у ребенка случится приступ, врачи физически не смогут добраться до места. Подведение коммуникаций обходится дороже самого участка, а застройщики не могут начать строительство без базовых условий. Эксперт Элина Жгутова отмечает, что проблеме уже 15 лет, и она связана с законодательными недоработками.

Как власти объясняют ситуацию

В Башкирии признают острый дефицит земли в крупных городах. Очередь на участки в Уфе составляет более 6400 человек, а земли в черте города закончились. Вице-премьер Наталья Полянская объясняет, что до 2017 года землю давали в чистом поле, сейчас такое запрещено, но проблема осталась. Власти предлагают альтернативу — денежные сертификаты на 250 тысяч рублей вместо участка, с начала 2025 года выдано 423 сертификата.

Борьба в судах

Семьи добились победы в Верховном суде, который обязал администрацию построить дороги и подключить водоснабжение. Однако местное правительство подало кассационную жалобу, и теперь дело рассматривается в Самаре. Проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который потребовал доклад о нарушении прав многодетных семей в Кармаскалинском районе, где участки выделили без дорог и коммуникаций.

Масштаб проблемы

В очереди на землю в Башкирии стоят 18 тысяч льготников. До 2017 года участки получили 44 тысячи многодетных семей, многие из них оказались в такой же ситуации. Обратной силы закон не имеет: кто получил землю — должен сам решать проблему с коммуникациями. Власти работают над шестью земельными массивами, но нагрузку на инфраструктуру районов нужно учитывать — нельзя нарезать сотни участков там, где нет школ, садиков и поликлиник.