В Уфе подорожали базовые продукты

В Башкирии снова переписали ценники. Соль, хлеб и гречка медленно растут в цене, а сезонные овощи рекордно подешевели. Росстат подвёл итоги продуктовой недели ©Ньюс-Баш
На продуктовом рынке Башкирии снова неспокойно: цены на основные товары ведут себя непредсказуемо. Пока одни продукты бьют рекорды по росту стоимости, другие стремительно дешевеют. Об этой динамике отчитался региональный Росстат.
В авангарде подорожания на прошлой неделе оказались базовые продукты. Соль подорожала на более чем полтора процента и теперь стоит 13,88 рубля за кило. Не отстают хлеб и гречка, которые тоже прибавили в цене, достигнув отметок в 105,14 и 83,35 рубля за килограмм соответственно.
В Уфе выросли цены на целый набор, включая сардельки, куриное мясо, творог, макароны, печенье и даже детское питание. По сути, подорожала почти половина из 50 отслеживаемых позиций.
Зато есть и хорошие новости для любителей домашних заготовок и свежих салатов. Сезонные овощи и фрукты заметно сбавили в стоимости. Морковь стала дешевле сразу на 10%, опустившись до 68,88 рубля за кило. Картофель ушёл в минус почти на 9,5%, а бананы «похудели» в цене на 3,67%.
- Почему овощи так резко подешевели? Кажется, ещё недавно они били рекорды по росту цен.
Вы правы, нынешнее удешевление — это сезонная коррекция после катастрофического роста цен в первой половине 2025 года. С января по июнь стоимость некоторых овощей взлетела до небес: морковь подорожала на 87-100%, картофель — на 70-90%, а свёкла — на 73%. Нынешнее падение цен на 10% на морковь и 9,5% на картофель — это долгожданное, но пока незначительное снижение с очень высокой планки. Появление на прилавках урожая нового сезона традиционно сбивает цены, но они всё ещё далеки от прошлогодних.
- Рост цен на хлеб и гречку — это местная проблема или общая тенденция?
Это общая тенденция, но в Башкирии она имеет свои особенности. С начала 2025 года продовольственные товары в республике в целом подорожали на 5,48%. Рост цен на хлеб эксперты связывают с увеличением себестоимости производства. При этом, по данным властей, общий индекс цен на продукты в Башкирии всё же немного ниже, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу.
- Как эти скачки цен влияют на покупателей? Люди стали меньше покупать?
Да, рост цен напрямую бьёт по спросу. По данным аналитиков, которые изучили миллионы чеков в республике, в первом квартале 2025 года на фоне подорожания продажи некоторых продуктов резко упали. Например, спрос на сливочное масло сократился на 34%, на индейку — на 30%, а на хлеб — на 21%. Люди вынуждены экономить и искать более дешёвые альтернативы.
- Почему дорожают даже такие базовые вещи, как соль?
Небольшой, но постоянный рост цен на базовые товары, такие как соль, сахар или макароны, связан с общей инфляцией и ростом издержек производителей на всех этапах: от логистики до упаковки. Хотя недельное подорожание соли на 1,5% кажется незначительным, в годовом выражении такие изменения складываются в ощутимый рост.
- Какие прогнозы? Летом всё подешевеет или осенью ждать нового скачка цен?
Летом традиционно дешевеют сезонные овощи и фрукты местного производства, что мы и наблюдаем сейчас. Однако эксперты и власти ожидают, что осенью инфляционное давление может возобновиться. На стоимость продуктов повлияют затраты на сбор и хранение нового урожая, а также общая экономическая ситуация в стране.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.