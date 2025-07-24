В Уфе подорожали базовые продукты

В Башкирии снова переписали ценники. Соль, хлеб и гречка медленно растут в цене, а сезонные овощи рекордно подешевели. Росстат подвёл итоги продуктовой недели

На продуктовом рынке Башкирии снова неспокойно: цены на основные товары ведут себя непредсказуемо. Пока одни продукты бьют рекорды по росту стоимости, другие стремительно дешевеют. Об этой динамике отчитался региональный Росстат.

В авангарде подорожания на прошлой неделе оказались базовые продукты. Соль подорожала на более чем полтора процента и теперь стоит 13,88 рубля за кило. Не отстают хлеб и гречка, которые тоже прибавили в цене, достигнув отметок в 105,14 и 83,35 рубля за килограмм соответственно.

В Уфе выросли цены на целый набор, включая сардельки, куриное мясо, творог, макароны, печенье и даже детское питание. По сути, подорожала почти половина из 50 отслеживаемых позиций.

Зато есть и хорошие новости для любителей домашних заготовок и свежих салатов. Сезонные овощи и фрукты заметно сбавили в стоимости. Морковь стала дешевле сразу на 10%, опустившись до 68,88 рубля за кило. Картофель ушёл в минус почти на 9,5%, а бананы «похудели» в цене на 3,67%.