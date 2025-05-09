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В Уфе назвали самые дорогие и доступные районы для аренды жилья в апреле

Снимать квартиру в Уфе становится дороже, и не факт, что вам понравится район, который вы сможете себе позволить. «Яндекс Аренда» поделилась с нами свежими данными по рынку аренды жилья в Уфе.

Самый дорогой район — Советский: целых 30 тысяч рублей в месяц отдавать за крышу над головой. Следом идет Кировский с 28,7 тысячами (+2,8%).

Если бюджет ограничен — добро пожаловать в Демский или Калининский районы. Там можно уложиться в 20 тысяч рублей. Или в Орджоникидзевский за 21 тысячу (кстати, там цены упали на 6,5%).

А теперь внимание! В Советском районе нашлась трёхкомнатная квартира за 109 тысяч и двухкомнатная за 76 тысяч рублей. В Кировском еще дороже — двухкомнатная за 136,5 тысяч и трёхкомнатная за 110 тысяч рублей.

Мы в редакции, конечно, ищем карту, где закопаны зарплаты тех, кто такие квартиры снимает. Или это просто арендодатели с фантазией вместо совести?

аренда жилья Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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