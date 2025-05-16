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В Уфе аренда квартир бьет рекорды дешевизны

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По данным «Мир квартир», в столице Башкирии массово дешевеет аренда квартир. Теперь платить каждый месяц арендодателю выгоднее, чем банку за ипотеку.

Цены на съем жилья в Уфе продолжают падать. «Однушку» сейчас можно снять в среднем за 23,5 тысячи (минус 1,1% к марту). «Двушки» подешевели на процент — до 31 тысячи. А «трёшки» и вовсе рухнули почти на 2% — до 39,6 тысяч рублей.

При этом предложений на рынке — много. Количество свободных «однушек» выросло на 89%, «двушек» — на 75%, «трёшек» — на 60%. Арендаторы теперь могут выбирать и диктовать свои условия хозяевам.

— Ипотечные ставки остаются высокими, и многим семьям проще и выгоднее снимать, чем покупать, — объясняет риэлтор Ирина Салихова.

А гендиректор «Мир квартир» Павел Луценко говорит, что «коррекция ставок аренды после их прошлогоднего взлета продолжается». В переводе с языка риелторов — будет ещё дешевле.

аренда жилья
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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