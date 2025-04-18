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В Башкирии за три месяца картофель стал дороже на 25 процентов

В марте большинство товаров и услуг выросли в цене на 0,4-1,8%
картофель
©rutube

Цены на продукты в Башкортостане продолжают расти. Росстат представил официальную информацию о динамике цен в регионе за март 2025 года.

Согласно статистическим данным, с декабря 2024 года по март 2025 года стоимость продовольственных товаров в республике увеличилась на 4,21%. Наиболее заметный рост цен зафиксирован на картофель — 24,98%. Также значительно подорожал виноград — на 24,67%.

При этом некоторые продукты стали доступнее. Цены на огурцы снизились на 24,02%, а стоимость апельсинов уменьшилась на 21,58%.

В марте 2025 года, по сравнению с февралем, произошло повышение цен практически на все товары и услуги в диапазоне 0,4-1,8%. Исключение составила плодоовощная продукция, которая стала дешевле на 1,56%. Стоимость непродовольственных товаров осталась на прежнем уровне.

цены на продукты
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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