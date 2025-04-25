В Башкирии за неделю резко подорожали семь основных продуктов питания

Свежие данные Башстата

По данным еженедельного отчета Башстата, с 14 по 21 апреля в республике произошел резкий скачок цен на основные продукты питания. Рекордсменом стал репчатый лук, подорожавший на 8,13% — до 52,05 рубля за килограмм.

Столовая свекла прибавила в стоимости 6,51%, достигнув отметки 56,42 рубля. Замыкает тройку лидеров морковь с ростом в 4,49% (46,37 руб/кг).

Также в списке подорожавших товаров оказались картофель (73,39 руб/кг, +3,38%), белокочанная капуста (62,47 руб, +2,88%), вермишель (84,63 руб, +1,16%) и ржаной хлеб (87,55 руб, +1,15%).

Напомним, с декабря 2024 по март 2025 года продукты в регионе подорожали на 4,21%. Рекордсмены по росту цен — картофель (+25%) и виноград (+24,7%).