В Башкирии выросла стоимость минимального набора продуктов питания

В декабре 2025 года стоимость минимального набора продуктов в Башкирии достигла 6 614 рублей. Это второй по величине показатель в Приволжском округе.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан представил данные об изменении потребительских цен в регионе. В декабре 2025 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составила 6 614 рублей в расчете на одного человека.

По сравнению с ноябрем данный показатель продемонстрировал рост. Увеличение стоимости продуктовой корзины за месяц составило 1,5%.

Текущее значение в республике превышает средний уровень по Приволжскому федеральному округу. Усредненный показатель по ПФО зафиксирован на отметке 6 449 рублей.

При этом стоимость набора в Башкортостане остается ниже общероссийского уровня. В среднем по Российской Федерации минимальный набор продуктов оценивается в 7 347 рублей.

В разрезе регионов Приволжского федерального округа самая высокая стоимость продуктовой корзины отмечена в Пермском крае — 7 084 рубля. Республика Башкортостан расположилась на второй строчке этого списка. Третье место занимает Кировская область, где стоимость набора составляет 6 545 рублей.

Минимальная стоимость продовольственного набора среди регионов округа зафиксирована в Республике Мордовия. Там показатель составил 5 927 рублей.

Минимальный набор продуктов питания — это статистический показатель, используемый для оценки стоимости жизни. В него входят товары первой необходимости: хлебные изделия, картофель, овощи, бахчевые, свежие фрукты, сахар, мясопродукты, рыба, молоко, яйца и жиры.

Следует отметить, что общий уровень годовой инфляции в республике по итогам 2025 года составил 6,34%. Как сообщалось ранее, это минимальное значение за последние пять лет.

Рост цен в конце года эксперты частично объясняют сезонными факторами. Например, в ноябре в регионе уже наблюдалось подорожание плодоовощной продукции, в частности огурцов и помидоров, а также рост цен на чай.