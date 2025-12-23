0
6 часов
Жизнь

В Башкирии умерла 95-летняя мать певицы Хании Фархи

В Татышлинском районе Башкирии скончалась Фания Азмухаметова, мать народной артистки двух республик Хании Фархи. Женщина умерла в возрасте 95 лет, похороны пройдут в её родной деревне.
Фания Азмухаметова
©Фируза Ибатуллина / ВКонтакте

Фания Азмухаметова умерла в селе Верхние Татышлы, где жила последние годы под присмотром младшей дочери Фирузы. Здоровье женщины ухудшилось летом: она перестала вставать с постели, а в последние дни узнавала только близких родственников. Родные подтвердили факт смерти изданию «Башинформ».

Хания Фархи
©Фируза Ибатуллина / ВКонтакте

Похоронят Фанию Азмухаметову в деревне Савалеево Татышлинского района. Это родовое село семьи, где выросла будущая звезда татарской эстрады.

Мать пережила четверых из шести своих детей. Хания Фархи была одной из дочерей, которых Фании пришлось проводить в последний путь. Всего у Азмухаметовой осталось 12 внуков и 17 правнуков.

Хания Фархи (Биктагирова) — народная артистка Татарстана и Башкортостана, одна из самых популярных исполнительниц татарской эстрады. Она умерла 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет.

Трагедия произошла именно в Татышлинском районе, куда певица приехала навестить 87-летнюю на тот момент мать. У артистки оторвался тромб, спасти её не удалось. Смерть дочери стала тяжелым ударом для Фании Азмухаметовой, от которого она так и не смогла полностью оправиться.

Память о певице в районе чтут свято. В Верхних Татышлах в честь Хании Фархи названа улица, а местные власти регулярно проводят конкурсы исполнителей ее имени. Теперь же земляки скорбят и по женщине, давшей жизнь «примадонне татарской эстрады».

