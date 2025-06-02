В Башкирии цены на топливо бьют новые рекорды

Автозаправочные станции Уфы спешно корректируют ценники на горючее. По данным Росстата, топливо в республике продолжает стремительно расти в цене.

Сравнение показателей конца апреля и мая 2025 года демонстрирует устойчивую тенденцию к удорожанию либо сохранению прежнего уровня стоимости всех категорий горючего в регионе.

Средняя цена бензина по Приволжскому округу достигла 57,95 рублей за литр, тогда как в Башкортостане показатель превысил окружной — 58,07 рублей против 57,83 и 57,93 рублей в апреле соответственно.

Марки АИ-92 и АИ-98 подорожали почти на рубль. Дизельное топливо и АИ-95 сохранили прежнюю стоимость.