0
40 минут
Жизнь

В Башкирии самое дешевое молоко продается в Стерлитамаке — Башстат

Башстат опубликовал отчет за ноябрь 2025 года. Самое дешевое молоко продается в Стерлитамаке (83 руб.), самое дорогое — в Уфе (92 руб.).
молоко льется в стакан из бутылки
©Gemini

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ представил данные мониторинга потребительских цен за ноябрь 2025 года. Согласно отчету ведомства, стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% существенно варьируется в зависимости от населенного пункта.

Наиболее низкий уровень цен зафиксирован в Стерлитамаке. В этом городе средняя стоимость литра продукта составила 83,23 рубля. По сравнению с предыдущим периодом цена снизилась на 1,81 рубля.

Максимальная стоимость молочной продукции отмечена в административном центре региона. В Уфе средняя цена за литр достигла 92,83 рубля, что на 69 копеек выше показателей октября. Разница между самым дорогим и самым дешевым предложением в республике составляет почти 10 рублей.

Среднереспубликанский показатель стоимости молока установился на отметке 89,40 рубля. Аналитики отмечают, что в целом по региону цена остается стабильной, без резких колебаний за отчетный месяц.

В предыдущем отчетном периоде (октябрь 2025 года) минимальная стоимость фиксировалась в Нефтекамске и составляла 82,54 рубля. В ноябре лидерство по ценовой доступности перешло к Стерлитамаку.

Экономисты связывают общий тренд на удорожание молочной продукции с ростом издержек производителей. Себестоимость сырого молока за год увеличилась более чем на 23%. Также на конечную цену влияют транспортные расходы и повышение стоимости других составляющих производственной цепочки.

Похожие записи
0
10.12.2025
Новости

В Башкирии «Уфанет» повышает стоимость интернета и ТВ с 2026 года

wifi роутер
Популярный в Башкирии интернет‑провайдер «Уфанет» уведомил абонентов о плановом повышении абонентской платы с 1 января 2026 года. Рост цен затронет клиентов в республике, пользующихся услугами домашнего интернета и кабельного телевидения.
0
26.11.2025
Новости

«Мир квартир»: продав квартиру в Уфе, можно купить лишь 18 квадратных метров в Москве

многоквартирный дом
Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько квадратных метров жилья в Москве можно приобрести, продав среднестатистическую квартиру в Уфе.
0
25.11.2025
Новости

В Башкирии подорожали овощи и подешевела бытовая техника

продукты питания на полке
В октябре годовая инфляция в Башкортостане снизилась до 8,1%, а рост цен за месяц составил 0,8%. Подорожали овощи и фрукты, но подешевели смартфоны и компьютеры.
0
20.11.2025
Новости

Вход в природные парки Башкирии подорожает с 1 декабря

река у подножия скалы
С 1 декабря 2025 года меняются расценки на посещение популярных туристических мест региона. Публикуем обновленный прайс и список тех, кого пустят бесплатно.
0
19.11.2025
Новости

Башстат опубликовал тревожный отчет: вот что сильнее всего подорожало в октябре

продукты на полках магазина
Стоимость свежих помидоров в Башкирии по итогам октября выросла почти на 35%, что стало самым значительным показателем в отчете Башкортостанстата о динамике цен на продовольственные товары.
0
18.11.2025
Новости

От 42 до 123 тысяч рублей: Башстат раскрыл трехкратный разрыв в зарплатах жителей Башкирии

мужчина за ноутбуком
Средние заработки в разных отраслях экономики Башкирии, по данным Башстата, могут различаться почти в три раза. Наиболее высокие доходы зафиксированы в нефтепереработке, а самые низкие — в сфере гостеприимства и общественного питания.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.