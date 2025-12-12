В Башкирии самое дешевое молоко продается в Стерлитамаке — Башстат

Башстат опубликовал отчет за ноябрь 2025 года. Самое дешевое молоко продается в Стерлитамаке (83 руб.), самое дорогое — в Уфе (92 руб.).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РБ представил данные мониторинга потребительских цен за ноябрь 2025 года. Согласно отчету ведомства, стоимость пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% существенно варьируется в зависимости от населенного пункта.

Наиболее низкий уровень цен зафиксирован в Стерлитамаке. В этом городе средняя стоимость литра продукта составила 83,23 рубля. По сравнению с предыдущим периодом цена снизилась на 1,81 рубля.

Максимальная стоимость молочной продукции отмечена в административном центре региона. В Уфе средняя цена за литр достигла 92,83 рубля, что на 69 копеек выше показателей октября. Разница между самым дорогим и самым дешевым предложением в республике составляет почти 10 рублей.

Среднереспубликанский показатель стоимости молока установился на отметке 89,40 рубля. Аналитики отмечают, что в целом по региону цена остается стабильной, без резких колебаний за отчетный месяц.

В предыдущем отчетном периоде (октябрь 2025 года) минимальная стоимость фиксировалась в Нефтекамске и составляла 82,54 рубля. В ноябре лидерство по ценовой доступности перешло к Стерлитамаку.

Экономисты связывают общий тренд на удорожание молочной продукции с ростом издержек производителей. Себестоимость сырого молока за год увеличилась более чем на 23%. Также на конечную цену влияют транспортные расходы и повышение стоимости других составляющих производственной цепочки.