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В Башкирии с 1 июля резко подорожает электричество

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Жители Уфы столкнутся с ростом расходов на коммунальные услуги. Мэрия города сообщила во вторник, что в Башкортостане с 1 июля начнут действовать обновленные тарифы на электричество.

По решению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам установлена многоуровневая система оплаты. При расходе до 3900 кВт·ч владельцы квартир в городах без электрических плит заплатят 4,91 рубля за киловатт-час. Жильцам домов с электроплитами, а также сельчанам и дачникам придется заплатить 3,44 рубля.

В диапазоне 3901-6000 кВт·ч тарифы увеличиваются до 7,99 и 5,59 рубля соответственно. При превышении лимита в 6000 кВт·ч стоимость достигнет 8,76 рубля для городских квартир без электроплит и 6,13 рубля для остальных категорий потребителей.

Льготы предусмотрены для многодетных семей — они смогут использовать минимальные расценки независимо от объема потребления электричества.

Муниципальные власти призывают граждан передать показания счетчиков до 25 июня, чтобы рассчитаться по действующим тарифам и избежать переплат после нововведений.

тарифы ЖКХ
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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