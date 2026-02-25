В Башкирии пустеют деревни: минус 7 тысяч сельских жителей каждый год

Депутат Курултая и экономист Рустем Ахунов проанализировал миграцию в Башкортостане за 2022–2024 годы. Трудоспособное население уезжает из республики, а сёла теряют жителей рекордными темпами.

Депутат Курултая и экономист Рустем Ахунов представил развёрнутый анализ миграционных процессов в Башкортостане за 2022–2024 годы на основе данных Росстата и Башстата. Анализ показал: республика стабильно теряет трудоспособное население, а сельские территории стремительно пустеют.

5,7 тысячи уехавших за три года: миграционная убыль Башкирии

По подсчётам Ахунова, за три года миграционная убыль в регионе достигла 5,7 тысячи человек. При этом естественная убыль за аналогичный период оказалась значительно больше — 43,1 тысячи. Только в 2024 году республику покинули 3 429 человек, из них 3 294 — граждане трудоспособного возраста. Число жителей старшего поколения сократилось на 652 человека. Единственный позитивный показатель — прирост среди детей и подростков на 517 человек.

Рустем Ахунов — доктор экономических наук, заслуженный экономист Республики Башкортостан, являлся депутатом 6-го и 7-го созывов Курултая и входит в число соавторов Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года.

Куда уезжают жители Башкортостана

Географию перемещений Ахунов рассмотрел отдельно. За три года в Башкортостан переехали 2,9 тысячи человек из государств СНГ. Однако межрегиональный баланс остаётся отрицательным: в другие субъекты страны переехали на 9,2 тысячи жителей больше, чем прибыло оттуда.

Минус 81 тысяча за 12 лет: сёла Башкирии пустеют

Самой острой проблемой экономист назвал массовый переезд сельского населения в города. По его расчётам, с 2012 по 2023 год деревни и сёла Башкирии потеряли из-за миграционного оттока 81,2 тысячи человек — в среднем по 6,8 тысячи в год. Сельские территории республики продолжают терять жителей, и этот процесс пока не замедляется.

Как менялась миграция в Башкирии в 2023–2024 годах

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что за январь–ноябрь 2024 года Башкортостан зафиксировал миграционную убыль в 1,5 тысячи человек — в республику прибыли 112,5 тысячи человек, а покинули её 114 тысяч. Годом ранее показатель был хуже — регион потерял около 2,5 тысячи жителей.

Рождаемость в Башкирии упала вдвое за десять лет

По данным Башстата, за 2024 год естественная убыль населения в Башкирии составила 18 246 человек: родились 32 968 детей, а умерли 51 214 человек. Республика остаётся в числе регионов Приволжского федерального округа с отрицательной демографической динамикой.

На 1 января 2025 года население Башкортостана составляло чуть более 4 миллионов человек — на 9,1 тысячи меньше, чем годом ранее. Рождаемость за десять лет сократилась почти вдвое: если в 2014 году в республике рождались 60 тысяч детей, то в 2024-м — лишь 32,9 тысячи.