В Башкирии назвали десять продуктов, которые особенно подорожали в Башкирии

Корнеплоды продемонстрировали очередной ценовой скачок в Башкирии.Лидером антирейтинга, по данным Башстата, стала столовая свекла, которая прибавила в стоимости более 5%. Теперь килограмм корнеплода обойдется покупателям в 83,90 рубля.
Морковь тоже не отстала от соседки по грядке. Оранжевый овощ подскочил на 4,28%, достигнув отметки в 59,37 рубля за килограмм. Яблоки замкнули тройку лидеров с ростом на 3,24% до 144,51 рубля.
В список дорожающих товаров попали также мороженая рыба (плюс 2% до 297,50 рубля), курица (рост на 1,93% до 195,73 рубля) и поваренная соль (подорожание на 1,91% до 13,69 рубля).
Черный чай, сметана, подсолнечное масло и картофель тоже показали рост, но более скромный — от 1,08% до 1,62%. Самым дорогим в списке остается чай — 1247,25 рубля за килограмм.
По данным Росстата, в марте 2025 года по сравнению с февралем индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,83%, а по сравнению с декабрем 2024 года — 103,47%. Это означает, что за первый квартал цены на продовольствие выросли на 3,47%.
В годовом выражении продовольственная инфляция была значительно выше — 12,42% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года. Для сравнения, в марте 2024 года годовая продовольственная инфляция составляла 8,12%.