В Башкирии назвали десять продуктов, которые особенно подорожали в Башкирии

Корнеплоды продемонстрировали очередной ценовой скачок в Башкирии.Лидером антирейтинга, по данным Башстата, стала столовая свекла, которая прибавила в стоимости более 5%. Теперь килограмм корнеплода обойдется покупателям в 83,90 рубля.

Морковь тоже не отстала от соседки по грядке. Оранжевый овощ подскочил на 4,28%, достигнув отметки в 59,37 рубля за килограмм. Яблоки замкнули тройку лидеров с ростом на 3,24% до 144,51 рубля.

В список дорожающих товаров попали также мороженая рыба (плюс 2% до 297,50 рубля), курица (рост на 1,93% до 195,73 рубля) и поваренная соль (подорожание на 1,91% до 13,69 рубля).

Черный чай, сметана, подсолнечное масло и картофель тоже показали рост, но более скромный — от 1,08% до 1,62%. Самым дорогим в списке остается чай — 1247,25 рубля за килограмм.