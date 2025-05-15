Зилаирский район Башкирии скоро может превратиться в декорацию для постапокалиптических фильмов — местные покидают его с невероятной скоростью. Это не мы придумали, а Башстат, который сегодня сообщил неутешительную статистику.

Оказывается, в регионе целых 10 районов, откуда люди уезжают без оглядки. И 2025 год только усугубляет ситуацию: за первые месяцы в республику приехало 15034 человека, а покинуло 15643. Минус 609 душ.

Антирейтинг самых «нелюбимых» мест возглавил Зилаирский район. Серебро и бронза достались Ермекеевскому и Мишкинскому районам. Трио лидеров, откуда местные уезжают быстрее, чем от неприятностей.

А вот Уфа, Агидель и Кумертау наоборот набирают население — видимо, именно туда и стекаются переселенцы из пустеющих районов.

Чиновники Башстата утешают: мол, это «сезонная миграция». Но что-то мы сомневаемся, что к зиме все вернутся в районы, где ни работы, ни перспектив. Скоро в отдельных деревнях только ветер будет гулять.