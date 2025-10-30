В Башкирии нетрезвый мужчина довез соседку до реанимации и лишился прав

В Стерлитамаке местный житель спас жизнь своей соседке, экстренно доставив ее в больницу, однако за этот поступок был лишен водительских прав и оштрафован на 30 тысяч рублей. Причиной стало вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Стерлитамака Александр А. доставил в больницу соседку с тяжелым приступом аллергии и спас ей жизнь. За это суд лишил его водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Мужчина сел за руль после того, как выпил пива.

Как все произошло

Поздно вечером в декабре у соседки Александра, Люции Я., начался отек Квинке. Ее дочь вызвала скорую, но диспетчер предупредил, что ждать бригаду придется долго. Состояние женщины стремительно ухудшалось, она начала задыхаться.

Девушка бросилась за помощью к соседям. Дверь открыл только 31-летний Александр. Оценив ситуацию, он решил не терять времени и везти соседку в больницу на своей машине. По его словам, ожидание такси могло стоить женщине жизни.

Чтобы доехать быстрее, Александр нарушал правила: ехал на красный свет и выезжал на встречную полосу. Его маневры заметил патруль ДПС и начал преследование. Водитель остановился только на парковке больницы, где женщину немедленно забрали врачи.

Наказание и попытка его оспорить

Сотрудники ГАИ провели освидетельствование, которое показало 0,760 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На мужчину составили протокол. Суд признал его виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и назначил стандартное наказание.

Александр А., отец двоих детей, работающий вахтовым методом, с наказанием не согласен. Он подал апелляцию, ссылаясь на крайнюю необходимость (статья 2.7 КоАП РФ). Мужчина готов заплатить штраф, но борется за возвращение прав, которые нужны ему для работы. Его иски в местных судах были отклонены, и теперь он готовит обращение в Верховный суд России.

«Каждый раз ему спасибо говорю за то, что спас меня. Если бы мы остались ждать скорую, то, может, меня бы не успели спасти. Саша все правильно сделал, но пострадал из-за этого», — говорит спасенная Люция.

Что говорит закон

Юристы считают, что шансов на отмену решения мало. Состояние крайней необходимости наступает, когда опасность нельзя устранить другими способами, а причиненный вред меньше предотвращенного. Однако российские суды почти никогда не применяют эту норму к нетрезвым водителям.

Закон исходит из того, что водитель в состоянии опьянения представляет высокую общественную опасность. Эта опасность не может быть оправдана даже спасением жизни, поскольку существовали другие, пусть и более медленные, способы доставить человека в больницу.