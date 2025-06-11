Уфа попала в рейтинг мегаполисов с самым резким подорожанием дорогого жилья. Местные девелоперы, судя по всему, решили сделать ставку на лакшери. Такие данные привели аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Предложений в бизнес-сегменте за май стало больше почти на 13 процентов. Медианная цена квадрата подросла до 203 тысяч рублей. Это плюс два процента всего за один месяц.

В годовом разрезе рост ещё внушительнее — целых 24,3 процента. Среднестатистическая квартира бизнес-класса в столице Башкирии теперь обходится в 10,6 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получает около 53 квадратных метров.

С «элиткой» ситуация похожая, но с более внушительными суммами. Число объявлений увеличилось на 1,9%, а квадратный метр в таких домах стоит уже 336 тысяч. Средний чек на квартиру-люкс — 26,1 миллиона за 73 квадрата.

По скорости подорожания Уфа обогнала многие города-миллионники, оказавшись в одной компании с Москвой и Краснодаром. Однако по абсолютным ценам нам до столиц ещё далеко. Там квартиры бизнес-класса стоят в среднем 21,2 миллиона, а элитные переваливают за 50.

Эксперты объясняют этот бум просто: рынок дорогой недвижимости живёт как в параллельной вселенной, почти не замечая ипотечных бурь. Покупатели здесь в основном с наличными средствами, поэтому спрос и цены стабильно ползут вверх. Это наш аналог вложения денег, пока банковские депозиты не так привлекательны, считают аналитики.

При этом, по данным РБК Уфа на начало 2025 года, в городе сложилась аномальная ситуация. Новые квартиры оказались дороже вторички на 41,1%, что вывело Уфу в топ-5 городов страны по такому разрыву цен. Средний квадрат в новостройке стоил 167,9 тысячи против 119 тысяч на вторичном рынке.