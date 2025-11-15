Уфимцы оценили свои шансы на пенсию в 50 тысяч рублей и пришли к неутешительным выводам

Жители Уфы в соцсетях обсудили, как получить пенсию в ₽50 тысяч. Оказалось, для этого нужна зарплата в ₽230 000. Горожане поделились реальными цифрами и пришли к грустным выводам.

Расчеты экспертов о необходимом для пенсии в 50 тысяч рублей доходе вызвали бурную дискуссию среди жителей Уфы. Чтобы обеспечить себе такую выплату в старости, нужно иметь зарплату свыше 230 тысяч рублей в месяц и как минимум 15 лет стажа — эти цифры, озвученные в городском онлайн-сообществе, заставили уфимцев трезво взглянуть на свои реальные доходы.

Дискуссия развернулась в паблике «Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». После публикации данных с условиями для «идеальной пенсии» автор поста задал подписчикам прямой вопрос об их заработке. Судя по ответам, для большинства горожан озвученная зарплатная планка оказалась недостижимой.

Комментарии под постом варьировались от лаконичных констатаций («В четыре раза меньше», «30 000 ₽») до эмоциональных реакций («Эм, в два раза меньше зарплата… Надо что-то делать»). Некоторые участники обсуждения отреагировали с иронией («Меньше полумиллиона») или предпочли уйти от прямого ответа («Промолчу»).

Часть уфимцев продемонстрировала философский подход к финансовому планированию, заявив, что не рассчитывает на государственную пенсию. «Про пенсию вообще не думаю. Живу каждый день как последний… Пока могу работать — работаю», — поделился мнением один из комментаторов.