Сервис «Мир квартир» зафиксировал полную стагнацию на рынке недвижимости Уфы по итогам мая.

Башкирская столица словно заморозилась в ценовом ступоре. Квадратные метры на вторичном рынке прибавили в цене символические 0,2%, а общая стоимость квартир упала на микроскопические 0,1%. Такие колебания эксперты считают статистической погрешностью, а не реальным движением рынка.

Средний ценник за квартиру в Уфе теперь составляет 6,3 миллиона рублей. Для сравнения — в Казани аналогичное жилье потянет на 8,7 миллиона. При этом столица Татарстана показала рост на 1 процент за май.