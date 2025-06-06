Главная » Жизнь
36

Уфимские квартиры застыли в цене

© Rutube

Сервис «Мир квартир» зафиксировал полную стагнацию на рынке недвижимости Уфы по итогам мая.

Башкирская столица словно заморозилась в ценовом ступоре. Квадратные метры на вторичном рынке прибавили в цене символические 0,2%, а общая стоимость квартир упала на микроскопические 0,1%. Такие колебания эксперты считают статистической погрешностью, а не реальным движением рынка.

Средний ценник за квартиру в Уфе теперь составляет 6,3 миллиона рублей. Для сравнения — в Казани аналогичное жилье потянет на 8,7 миллиона. При этом столица Татарстана показала рост на 1 процент за май.

Генеральный директор сети агентств «ЭКСПЕРТ» Елена Андреева предрекает стабильность ценника. По её словам, падения ждать не стоит — инфляция не может оказаться ниже ключевой ставки ЦБ.
Большинство аналитиков прогнозируют рост цен на жилье в 2025 году на уровне 6-8%, что соответствует официальной инфляции. Однако отдельные эксперты ожидают более драматичного скачка до 15-20%.

Уфа цены на жилье
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.