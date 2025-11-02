Уфа рискует не пережить зиму: из-за чего эксперты бьют тревогу

В Уфе рвутся трубы, а земля уходит из-под ног. Эксперты уверены: это только начало. Город рискует не пережить зиму, пока уфимцы платят за тепло, уходящее в никуда.

Уфа рискует превратиться в город-призрак с порталами в преисподнюю вместо дорог. По информации от местных общественников и экспертов в сфере ЖКХ, коммунальная система столицы Башкирии может не выдержать грядущей зимы, а недавние инциденты — лишь первая ласточка.

Хроники коммунального коллапса

Последствия изношенных сетей уже ощущаются по всему городу. На улице Файзи Гаскарова двор жилого комплекса просто провалился под землю. На пересечении улиц Мубарякова и Софьи Перовской асфальт обрушился прямо посреди проезжей части. А у торгового центра «Мир» на проспекте Октября разверзлась метровая яма, чудом никого не поглотив.

©Честный репортаж

Таймлапс провала на Гаскарова ©Башдтп

Мнения экспертов

Активист движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин утверждает, что коммуникации буквально лопаются ещё до наступления морозов. По его мнению, многие здания оказались не готовы к отопительному сезону, а ресурсники не соблюдают температурный график. В итоге горожане вынуждены переплачивать за обогрев улиц через открытые форточки.

С ним согласна и общественница Дилара Гундорова. Она считает, что ранний старт отопительного сезона был выгоден лишь теплоснабжающим компаниям, которые хотели побольше заработать. Запуск тепла, по её словам, помог избежать перегрузки на электросетях, но принёс коммунальщикам сверхприбыли по принципу «есть отопление — есть оплата».

Картину дополняет бывший руководитель республиканского фонда капремонта Борис Герасимов. Он указал на острую нехватку квалифицированных кадров в отрасли. Из-за этого, даже если тепло подают вовремя, избежать аварий практически невозможно — чинить сети попросту некому.