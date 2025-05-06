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Уфа бьёт рекорды по ценам на жильё

© Rutube

«Яндекс Недвижимость» сообщает, что апрель в Уфе выдался горячим для рынка новостроек. Квадратный метр в башкирской столице теперь стоит 169 тысяч — на 4,7% больше, чем в марте.

Хотели квартиру? Готовьте почти 8 миллионов рублей за стандартную однушку площадью 45,6 квадратов. А это, на минуточку, средний показатель.

А если хотите жилье в уже сданной новостройке напрямую от застройщика — будьте добры выложить около 10 миллионов рублей. Там цена квадрата уже подскочила до 177 тысяч.

При этом объем предложения вырос всего на 0,8% — застройщики явно не спешат насыщать рынок, зато цены поднимать не стесняются.

В других миллионниках ситуация не лучше — по всей России цены на первичку выросли на 1,1%, достигнув 185 тысяч за квадрат. В 13 городах из 16 ценники поползли вверх.

Ипотека под 7%, говорили они. Доступное жильё, обещали они. А по факту — берите кредит на 30 лет и молитесь, чтобы не уволили.

Уфа цены на жилье
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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