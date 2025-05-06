«Яндекс Недвижимость» сообщает, что апрель в Уфе выдался горячим для рынка новостроек. Квадратный метр в башкирской столице теперь стоит 169 тысяч — на 4,7% больше, чем в марте.

Хотели квартиру? Готовьте почти 8 миллионов рублей за стандартную однушку площадью 45,6 квадратов. А это, на минуточку, средний показатель.

А если хотите жилье в уже сданной новостройке напрямую от застройщика — будьте добры выложить около 10 миллионов рублей. Там цена квадрата уже подскочила до 177 тысяч.

При этом объем предложения вырос всего на 0,8% — застройщики явно не спешат насыщать рынок, зато цены поднимать не стесняются.

В других миллионниках ситуация не лучше — по всей России цены на первичку выросли на 1,1%, достигнув 185 тысяч за квадрат. В 13 городах из 16 ценники поползли вверх.

Ипотека под 7%, говорили они. Доступное жильё, обещали они. А по факту — берите кредит на 30 лет и молитесь, чтобы не уволили.