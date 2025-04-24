Средняя зарплата в Башкирии выросла почти на 20%

Правительство республики представило очередной отчет

В Башкортостане отмечен значительный рост зарплат за 2024 год. Согласно отчёту правительства республики, средний заработок жителей региона достиг отметки в 67 575,7 рублей.

Показатель вырос на 18,3% по сравнению с 2023 годом, что соответствует общероссийской динамике роста доходов населения. Однако при учёте инфляции реальное увеличение зарплат составило 9,5% — это выше среднероссийского показателя в 9,1%.

Интересно, что несмотря на рост доходов, расходы жителей Башкирии также увеличились за отчётный период на 7,9%.