Средний размер ипотеки в Уфе снизился впервые за год

Ипотечные кредиты в столице Башкирии пошли на спад. Об этом во вторник сообщило Национальное бюро кредитных историй.

Уфа внезапно выбилась из общероссийского тренда — пока по всей стране ипотечные суммы растут, башкортостанцы берут кредиты на жильё всё меньше и меньше.

В марте средний размер ипотеки в республике составил 3,56 млн рублей — это на 0,3% меньше, чем годом ранее. Мелочь, а неприятно. Особенно на фоне того, что в среднем по России люди стали занимать на 3,4% больше.

Для сравнения: в Бурятии ипотека взлетела аж на 30%, в Оренбуржье — на 13,5%, в Удмуртии — на 11,1%. Даже Москва, где квадратный метр стоит как автомобиль, просела на 4,4%.

Эксперты связывают уфимский феномен с политикой ЦБ по «охлаждению» рынка. Ключевая ставка взлетела до небес, требования к заёмщикам ужесточились — и всё, финиш. Банки просто не дают деньги тем, кто может не справиться с платежами.

Похоже, уфимцы первыми в России начали отказываться от ипотечной кабалы. Или просто денег стало меньше, чем у других?