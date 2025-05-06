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Средний размер ипотеки в Уфе снизился впервые за год

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Ипотечные кредиты в столице Башкирии пошли на спад. Об этом во вторник сообщило Национальное бюро кредитных историй.

Уфа внезапно выбилась из общероссийского тренда — пока по всей стране ипотечные суммы растут, башкортостанцы берут кредиты на жильё всё меньше и меньше.

В марте средний размер ипотеки в республике составил 3,56 млн рублей — это на 0,3% меньше, чем годом ранее. Мелочь, а неприятно. Особенно на фоне того, что в среднем по России люди стали занимать на 3,4% больше.

Для сравнения: в Бурятии ипотека взлетела аж на 30%, в Оренбуржье — на 13,5%, в Удмуртии — на 11,1%. Даже Москва, где квадратный метр стоит как автомобиль, просела на 4,4%.

Эксперты связывают уфимский феномен с политикой ЦБ по «охлаждению» рынка. Ключевая ставка взлетела до небес, требования к заёмщикам ужесточились — и всё, финиш. Банки просто не дают деньги тем, кто может не справиться с платежами.

Похоже, уфимцы первыми в России начали отказываться от ипотечной кабалы. Или просто денег стало меньше, чем у других?

ипотека в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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