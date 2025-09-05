Сложно ли найти работу в Уфе: опыт переселенки и реакция горожан

Жительница Башкирии переехала в Уфу за большими деньгами, но столкнулась с суровой реальностью. В сети ей объяснили, что без опыта можно мыть машины за 50 тысяч.

Волна негодования и советов обрушилась на жительницу Башкирии после её жалобы на поиск работы в Уфе. В паблике «Подслушано» во «ВКонтакте» девушка поделилась своим разочарованием — её ожидания от столичного рынка труда не совпали с реальностью. Она думала, что в мегаполисе её ждут золотые горы, а на деле все оказалось совершенно иначе.

Перебравшись из «глуши», она была уверена, что Уфа встретит её россыпью шикарных вакансий. Однако вместо этого ей подворачивались только сомнительные предложения. Девушка призналась, что пока не освоилась в местной экосистеме трудоустройства, которая оказалась для неё как дремучий лес.

Дискуссия под постом не заставила себя ждать. Комментаторы быстро разделились на сочувствующих и тех, кто считает, что для хорошего заработка нужно прилагать усилия. Пользователи сети не стеснялись в выражениях, объясняя девушке основы рыночной экономики.

Один из юзеров, Вячеслав, пояснил, что для настоящих профи работа есть всегда. А вот если весь твой бэкграунд — это позиция «старшего ассистента младшего клинера», то ситуация везде идентична. Он считает, что доход можно извлекать почти из любой сферы, если «впахивать». Например, в клининге можно получать от 80 тысяч, а если прокачаться до уборки криминальных локаций — то и все 150.

Другие комментаторы были ещё лаконичнее. Марат саркастично поинтересовался, не хочет ли она получать миллионы, не имея при этом никакого опыта. А Вадим и вовсе отшутился, что от работы нужно спасаться бегством, намекая на известную поговорку про лошадь и колхоз.

Вся эта история вскрыла давний парадокс. С одной стороны — жалобы на отсутствие нормальных предложений. С другой — официальные цифры, рисующие довольно радужную картину. Например, по данным Росстата, за первое полугодие 2025 года средняя зарплата в Башкирии составила 71 672 рубля.

Более того, статистика говорит о рекордно низком уровне безработицы. По информации Башкортостанстата на январь 2025 года, в Уфе этот показатель составлял всего 0,37%. Получается, вакансий вроде бы много, но найти ту самую, с достойной оплатой и без требований к опыту уровня «повелитель экскаватора», — задача со звёздочкой.