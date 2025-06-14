Шаурма в Башкирии за год подорожала на 16%

Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» зафиксировал серьезный скачок цен на шаурму в Башкирии. Майские данные показали рост среднего чека до 292 рублей — это на 40 рублей дороже, чем год назад.

Парадокс ситуации в том, что дороговизна не отпугнула покупателей. Количество покупок шаурмы в сетевых и несетевых точках республики подскочило на 11%. Получается, башкортостанцы готовы переплачивать за любимый фастфуд.

По всей России картина схожая, но менее драматичная. Общероссийский средний чек составил 259 рублей — рост на 14%. Число покупок увеличилось на 8%, что меньше башкирских показателей.

Эксперты связывают шаурмовый бум с общим трендом на ускорение жизни. Уличная еда становится спасением для тех, кто не успевает нормально поесть. В 2025 году сегмент демонстрирует устойчивый спрос, а шаурма превратилась в его локомотив.

Популярность блюда подпитывает разнообразие — на российском рынке представлено более 699 различных наименований. Производители адаптируются под современные тренды, предлагая новые вкусы и форматы.

Почему цена шаурмы в Башкирии выросла так значительно за год

Главным драйвером подорожания стал комплекс инфляционных факторов. Практически все ингредиенты, кроме курицы, серьезно подорожали за год. Овощи, соусы, специи и лаваш потянули себестоимость блюда вверх, заставляя владельцев точек пересматривать ценники.

Логистические расходы нанесли второй удар по рентабельности бизнеса. Транспортировка продуктов от поставщиков до торговых точек обходится дороже из-за роста цен на топливо и услуги перевозчиков. Это особенно болезненно для небольших предпринимателей, работающих с малыми партиями товара.

Арендные ставки продолжают ползти вверх, особенно в центральных районах городов, где традиционно располагаются шаурмечные. Владельцы торговых площадей индексируют платежи в соответствии с общей инфляцией, перекладывая бремя на арендаторов.

Кадровый голод в сфере HoReCa заставляет работодателей повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Индексация заработных плат в отрасли стала неизбежной мерой для сохранения работников.

Как появление ГОСТа на шаурму повлияет на качество и ассортимент блюда

В этом году ожидается введение ГОСТа на шаурму, который закрепит официальные ингредиенты и два названия блюда, включая «шаверму». Стандарт будет добровольным, но может повлиять на качество продукции.

Главная цель ГОСТа — повышение безопасности продукта. Проверки Роскачества показали катастрофическую картину: из 29 исследованных образцов шаурмы лишь один соответствовал санитарным нормам. В остальных обнаружили опасные бактерии, способные вызвать массовые отравления.

Стандарт установит жесткие требования к оборудованию, санитарным условиям и принципам ХАССП, но не будет диктовать единую рецептуру. Производители смогут экспериментировать с ингредиентами — от морепродуктов до авторских соусов. ГОСТ закрепит два официальных названия: «шаурма» и «шаверма».

Эксперты прогнозируют серьезную встряску рынка. До 80% мелких игроков могут покинуть сферу из-за невозможности соблюдать новые стандарты на небольших точках. Это особенно коснется уличных торговцев, которые не смогут обеспечить требуемый уровень санитарии.