Сбросила 45 килограммов за 7 месяцев: врачи в Уфе тревожатся за Башкирскую домохозяйку

Уфимская блогерша Миляуша Шайхлисламова задумала пластическую операцию на лице, но врачи опасаются: слишком активное похудение после резекции желудка. Дата операции висит на волоске.

Популярная уфимская блогерша Миляуша Шайхлисламова, известная как Башкирская домохозяйка, планирует сделать пластическую операцию на лицо 4 декабря. Врачи встревожены: за семь месяцев после резекции желудка она сбросила 45 килограммов, и вес продолжает уходить.

Что смутило врачей

Пластический хирург на консультации заметил слишком быстрый темп похудения блогерши. Операцию проведут, только если анализы подтвердят нормальное состояние здоровья. При любых сомнениях вмешательство перенесут на другую дату. Хирург честно предупредил Миляушу о реальности процедуры. Операция уберет брыли, но морщины останутся — их придется корректировать с косметологами. Это признание заставило блогершу волноваться еще сильнее.

После вмешательства нельзя носить серьги. Под запретом спорт в течение месяца. Самое серьезное требование — полгода не посещать баню. Последнее условие особенно смутило блогершу, и она призналась, что не знает, как справится со всеми ограничениями.

Предыстория похудения

Весной Миляуша сделала резекцию желудка в Дагестане за 157 тысяч рублей. Блогерша долго сомневалась перед операцией и предупреждала подписчиков: после нее нельзя будет есть много. За семь месяцев она потеряла 45 килограммов, и процесс не останавливается.

Другая башкирская блогерша Алия Салаватова из Стерлитамака тоже сделала подобную операцию, но в Самаре за 250 тысяч рублей. Врач Александр Кричмар назвал резекцию желудка «волшебным пинком», но подчеркнул: правильное питание должно стать пожизненной привычкой.

Риски бариатрических операций

Истории блогерш вскрыли проблему массового увлечения такими вмешательствами. Резекция желудка — серьезная операция, которую проводят строго по медицинским показаниям после тщательного обследования. Весной жительница Уфы умерла на вторые сутки после пластической операции по подтяжке живота, заплатив 136 тысяч рублей. Суд присудил родным всего миллион компенсации и возврат денег за некачественную услугу.