Покупатели в Башкирии устроили драку за «волшебное» майское масло

Телеканал UTV сообщил о давке в одном из магазинов Мелеуза. Покупатели буквально дрались за продукцию местного молочноконсервного комбината.

Десятки человек штурмовали небольшое торговое помещение. Люди толкались и даже устраивали потасовки возле прилавка с заветным товаром. Сцена напоминала распродажу последних айфонов.

Местные жители объясняют ажиотаж особыми свойствами майского масла. По их мнению, продукт этого месяца превосходит все остальные по качеству. Покупатели уверены — больше нигде такого не достать.

Юрист комбината Петр Савельев развеял народные мифы. Специалист подчеркнул, что майская продукция ничем не отличается от январской. Раньше разница действительно существовала, когда коров пасли на лугах. Тогда масло получалось желтее из-за травяного корма.

Сегодня животные редко находятся на выгуле. Поэтому качество остается стабильным круглый год. Но суеверия оказались сильнее логики.

Подобные «пищевые помешательства» случались в России и раньше. В 2014 году страну охватила лихорадка вокруг блинов с лопаты. Люди игнорировали антисанитарию ради бесплатного угощения сомнительного происхождения.

По данным Росстата за первый квартал 2025 года, производство сливочного масла в России выросло на 4,3 процента до 83,3 тысячи тонн. При этом спрос на продукт падает из-за рекордного подорожания на 36,8 процента за год. В начале XX века Сибирь переживала настоящую «масляную лихорадку», когда экспорт местного масла приносил больше прибыли, чем торговля золотом.