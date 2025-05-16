Почти половина уфимцев вынуждена искать дополнительный заработок

Жители Уфы массово уходят в подработки. Чуть ли не каждый второй горожанин вынужден искать дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами — такие данные опубликовал сегодня Авито.

Почти половина уфимцев (47%) официально призналась, что подрабатывает на стороне. И не просто так, от случая к случаю — 84% из них трудятся на дополнительных работах каждую неделю. А 15% и вовсе работают без выходных.

У мужчин всё по классике: строительство (25%), заводы (14%) и доставка (14%). Женщины больше уходят в онлайн-торговлю (11%), репетиторство (11%) и бухгалтерию (9%).

Молодёжь 18-24 лет зарабатывает в айти, граждане 25-54 лет идут на стройку, а старшее поколение учит детей и считает чужие деньги в финансовом секторе.

В среднем подработка добавляет уфимцам четверть к основной зарплате. Так и живём — основная работа для стажа, а на еду и коммуналку приходится искать дополнительный доход.

Представитель Авито радостно рапортует о «гибких формах занятости» и «новых стандартах рынка труда». А по факту — народ просто выживает как может.