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Почти половина уфимцев вынуждена искать дополнительный заработок

© rutube

Жители Уфы массово уходят в подработки. Чуть ли не каждый второй горожанин вынужден искать дополнительный заработок, чтобы свести концы с концами — такие данные опубликовал сегодня Авито.

Почти половина уфимцев (47%) официально призналась, что подрабатывает на стороне. И не просто так, от случая к случаю — 84% из них трудятся на дополнительных работах каждую неделю. А 15% и вовсе работают без выходных.

У мужчин всё по классике: строительство (25%), заводы (14%) и доставка (14%). Женщины больше уходят в онлайн-торговлю (11%), репетиторство (11%) и бухгалтерию (9%).

Молодёжь 18-24 лет зарабатывает в айти, граждане 25-54 лет идут на стройку, а старшее поколение учит детей и считает чужие деньги в финансовом секторе.

В среднем подработка добавляет уфимцам четверть к основной зарплате. Так и живём — основная работа для стажа, а на еду и коммуналку приходится искать дополнительный доход.

Представитель Авито радостно рапортует о «гибких формах занятости» и «новых стандартах рынка труда». А по факту — народ просто выживает как может.

статистика Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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